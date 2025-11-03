Через російський обстріл постраждали двоє жителів Херсона – МВА

Російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, повідомила міська військова адміністрація 3 листопада.

Зокрема, в стані середньої тяжкості госпіталізували 75-річного херсонця:

«Чоловік у момент атаки окупантів був на вулиці і отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення голови».

Міська влада додає, що пораненому надають всю необхідну допомогу.

Раніше МВА повідомила, що до лікарні доставили 37-річного чоловіка, який також постраждав внаслідок обстрілу в Корабельному районі. У нього мінно-вибухова травма, триває дообстеження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







