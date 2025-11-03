Доступність посилання

ДСНС: кількість поранених через атаки Росії на Сумщину зросла до 7, серед них є діти

Раніше голова області повідомив про загибель жителя Тростянецької громади через удар РФ вночі проти понеділка
Російська армія двічі атакувала Сумську область напередодні увечері та на початку доби 3 листопада, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак постраждали 7 людей, серед них – двоє дітей», – повідомляє відомство.

Зокрема, атака на Боромлянську громаду напередодні пошкодила об’єкт інфраструктури та житлові будинки, в одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь.

Раніше голова області повідомив про загибель жителя Тростянецької громади через удар РФ вночі проти понеділка.

Читайте також: ОВА: війська РФ вкотре атакували енергооб’єкти на Сумщині, постраждала людина

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


