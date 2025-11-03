На Чернігівщині під час польових робіт здетонував російський дрон, дві людини загинули – ДСНС

У Ніжинському районі на Чернігівщині під час проведення польових робіт здетонував російський безпілотник, внаслідок чого загинули дві людини, ще одна – поранена, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Загинули двоє чоловіків – 1993 і 2004 років народження. Ще один чоловік, 1973 року народження, отримав поранення – його доставили до лікарні. Внаслідок вибуху пошкоджені три одиниці сільськогосподарської техніки», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів, до них не можна наближатися, натомість потрібно викликати рятувальників чи поліцію.

Навесні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, із них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.