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26 Вересень 2018, Київ 18:41
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Угорські паспорти для українців у Берегові: «Нацдружини» і «Нацкорпус» прийшли до Клімкіна – відео

Угорські паспорти для українців у Берегові: «Нацдружини» і «Нацкорпус» прийшли до Клімкіна – відео
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Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» провели акцію під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві. Як кажуть у «Нацкорпусі», учасники вимагали від голови відомства Павла Клімкіна «видворення з країни консула Угорщини в Берегові за роздачу українським громадянам угорських паспортів». Працівники МЗС пообіцяли передати міністрові вимоги мітингувальників. Сам Павло Клімкін нині перебуває в Нью-Йорку на 73-й Генеральній асамблеї ООН. Там, серед іншого, він має зустрітися з головою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

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