Cолотвино – закарпатське містечко на кордоні з Румунією. Колись відомий курорт вже 10 років – зона стихійного лиха. Внаслідок карстового провалу там затопило останню працюючу шахту та підземне відділення республіканської алергологічної лікарні. Обвали грунту не рідкість і донині, однак це не перешкода для стихійного туризму. Місцеві бізнесмени викачують з шахти солену воду в приватні басейни, яка потім потрапляє в одну з найбільших річок Закарпаття – Тису, а звідти в найбільшу водну артерію Європи – Дунай. Як живуть та відпочивають люди на краю прірви? І яке майбутнє чекає на прикордонне містечко?