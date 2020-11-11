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11 листопада 2020, Київ 11:11
Події

LIVE | Уряд розглядає запровадження карантину вихідного дня, ресторатори протестують

Представники ресторанного бізнесу 11 листопада запланували провести всеукраїнську акцію протесту #Маюправопрацювати.

Вони виступають проти карантину вихідного дня та інших часових обмежень на роботу, вимагають ввести мораторій на перевірки та хочуть компенсації для галузі у зв’язку з карантином. У Києві акція планується під будівлею Кабміну.

Саме 11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні. Раніше у МОЗ заявили: для боротьби з пандемією коронавірусу рекомендуватимуть уряду запровадити такий вид карантину – планується, що на вихідні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.

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