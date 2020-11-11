LIVE | Уряд ухвалює рішення про локдаун

Засідання Кабінету міністрів України. Уряд має розглянути рішення про запровадження локдауну у вихідні дні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня буде ефективним у боротьбі з епідемією і водночас не зупинить економіку країни. Раніше у МОЗ заявили, що рекомендуватимуть Кабміну запровадити в Україні карантин вихідного дня. Зокрема, пропонується, щоб у суботу і неділю працювали винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.