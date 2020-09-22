У Сполучених Штатах кількість померлих від пандемії перевищила позначку 200 000. Світова продовольча програма (СПП) попередила, що економічні наслідки пандемії COVID-19 можуть призвести до більшої кількості смертей від голоду, ніж від самої хвороби. В уряді Росії заявляють, що нарощують виробництво вакцини проти коронавірусу, однак третя фаза випробувань цієї вакцини ще не завершена. Про це – у відеоогляді ситуації з коронавірусом за період від 15 до 22 вересня.