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22 вересня 2020, Київ 22:30
Відео

Нове довкола COVID-19 за період від 15 до 22 вересня – відео

Нове довкола COVID-19 за період від 15 до 22 вересня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 15 до 22 вересня – відео

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У Сполучених Штатах кількість померлих від пандемії перевищила позначку 200 000. Світова продовольча програма (СПП) попередила, що економічні наслідки пандемії COVID-19 можуть призвести до більшої кількості смертей від голоду, ніж від самої хвороби. В уряді Росії заявляють, що нарощують виробництво вакцини проти коронавірусу, однак третя фаза випробувань цієї вакцини ще не завершена. Про це – у відеоогляді ситуації з коронавірусом за період від 15 до 22 вересня.

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