23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначають День державного прапора.

22 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня в День Незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

Держспецзв’язку попередило про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності України.