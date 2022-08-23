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У Львові підняли український прапор на найвищому стяготримачі (відео)

У Львові підняли український прапор на найвищому стяготримачі (відео)
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У Львові підняли український прапор на найвищому стяготримачі (відео)

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У Львові на честь Дня Державного прапора підняли український стяг на найвищому стяготримачі у Львівській області, висота якого понад 50 метрів. Над містом замайорів прапор розміром 8 на 12 метрів. Військовий оркестр з нагоди Дня Державного прапора подарував свій виступ. А на площі, де встановлений стяготримач, митці розмалювали мурал на військово-історичну тематику.

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначають День державного прапора.

22 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня в День Незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

Держспецзв’язку попередило про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності України.

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