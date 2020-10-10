Росія: у Хабаровську ОМОН розігнав протест на підтримку Фургала (відео)

У Хабаровську, Росії, у суботу, 10 жовтня, протест на підтримку ексгубернатора Сергія Фургала розігнав ОМОН. У акціях протесту взяли участь кілька сотень людей. Силовики ОМОН затримали 30 учасників протесту, є постраждалі, деякі з них потребують допомогу швидкої. Протести у Хабаровську тривають вже понад 3 місяці, однак раніше ОМОН протестувальників не розганяв. Люди виходять на вулиці Хабаровська, щоб підтримати Сергія Фургала, колишнього губернатора Хабаровського краю, якого заарештували у липні за звинуваченнями в організації вбивств підприємців у 2000-х роках. Фургал свою вину не визнає та скаржиться на тиск з боку слідчих. (Відео Російської редакції Радіо Свобода).