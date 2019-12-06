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06 грудня 2019, Київ 10:52
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Слуга свого бізнесу? Як партія та НАБУ відреагували на розслідування про депутата Холодова («СХЕМИ» №240)

Слуга свого бізнесу? Як партія та НАБУ відреагували на розслідування про депутата Холодова («СХЕМИ» №240)
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Журналісти-розслідувачі «Схем» раніше встановили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він, схоже, відстоював власні ж інтереси. Це перший випадок, коли «Слугу народу» схопили на лобіюванні кращих умов для пов’язаного з ним же бізнесу. З моменту публікації розслідування минуло три тижні. Яка була реакція? Що керівництво фракції партії Зеленського та соратники Холодова думають про викриття журналістів? Як на нього відреагували податківці й правоохоронці? Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший».

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