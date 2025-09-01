Доступність посилання

Як українські військові використовують наземні дрони, щоб зберегти життя

Сотні кілограмів вантажопідйомності, висока прохідність та головне – мінімальний ризик втрат серед бійців. Все це про нові наземні роботизовані комплекси (НРК), які нині все частіше використовують українські воїни.

Військові з піхотного батальйону бригади «Хартія» показали журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода) повний логістичний цикл свого НРК – завантажили, привезли на точку запуску та у віддаленому режимі провели до передових позицій на Харківщині, у декількох кілометрах від кордону з РФ.

У цьому підрозділі «Хартії» військові використовують власну модель дрону, схрещений з двох НРК – «Гімлі» та «Таргана». Він може перевозити 200-250 кілограмів вантажу. Найчастіше ним доставляють провізію, паливо та боєприпаси. За словами командира відділення НРК піхотного батальйону бригади «Хартія» з позивним «Купа», раніше військові вручну переносили такі вантажі, адже автівка не може приїхати прямо на позиції. Використання дрону, додає він, суттєво знижує ризик втрат серед особового складу.

Такими дронами, каже командир, також евакуюють поранених або загиблих прямо з поля бою.

