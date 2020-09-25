Кандидат в президенти Володимир Зеленський за кілька днів до виборів переконував, що в разі перемоги у влади «нових облич» «не буде кумівства». У своїй передвиборчій програмі він описував країну мрії як таку, де «підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей». Та, як з’ясували «Схеми», за перший рік президентства Володимира Зеленського низка депутатів з його фракції разом із собою до парламенту привели своїх дружин, чоловіків, братів, батьків і тих, з ким хрестили своїх дітей, і деяким з них держава навіть виплачувала премії й підвищені зарплати. Примітно, що переважна більшість з депутатів кажуть, що непотизм – неприйнятний. Водночас, вони не вважають проблемою те, що зробили власних родичів своїми ж помічниками. При цьому, за кілька днів, як журналісти «Схем» почали їх про це розпитувати, у порядок денний Верховної Ради раптово був включений проєкт закону, який забороняє близьким родичам ставати помічниками депутатів – і який майже рік лежав у парламенті без уваги. Так само швидко він був і проголосований. Чи підтримали його ті «слуги народу», які раніше самі набрали в помічники чоловіків, дружин, братів і батьків – у розслідуванні «Схем».