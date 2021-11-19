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Укрексімбанк, арештовані причали, готель посадовця «Антонова» у Криму, квартира Волинця (№314)

Укрексімбанк, арештовані причали, готель посадовця «Антонова» у Криму, квартира Волинця (№314)
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Укрексімбанк, арештовані причали, готель посадовця «Антонова» у Криму, квартира Волинця (№314)

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Найцікавіші історії про результати матеріалів «Схем»

Резонансні розслідування «Схем» нерідко викликають не лише обговорення у суспільстві, а й дії з боку посадовців та правоохоронців.

Розповідаємо найцікавіші історії про результати наших матеріалів – про звільнення в «Укрексімбанку» та застереження щодо видачі багатомільйонного кредиту позичальнику з бізнесом в «ДНР», арешт раніше привласнених столичних причалів, рішення суду щодо цивільної конфіскації квартири нардепа Волинця. А також маємо нове викриття про кримський готель очільника «Авіаліній Антонова» Михайла Харченка.

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