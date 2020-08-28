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28 серпня 2020, Київ 10:54
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Дитинство в армії. Від Суворівського до Богуна (відео)

Дитинство в армії. Від Суворівського до Богуна (відео)
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Дитинство в армії. Від Суворівського до Богуна (відео)

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Від Суворовського училища до ліцею імені Івана Богуна. Всього в ліцеї 600 учнів. Уперше за 70-річну історію навчального закладу тут навчаються і дівчата. З 14 років діти знають, що таке казармовий режим і армійський статут. Із початком війни в Україні все більше дітей хочуть навчатися тут. А минулого року 73% випускників вирішили продовжити військову кар’єру. Підхід до виховання майбутньої військової еліти України кардинально змінився з початком воєнних дій у країні. Як же вдалося відмовитися від застарілого пострадянського виховання майбутніх військових? Як вдалося переломити хабарництво в одному з найбільш жаданих навчальних закладів країни?

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