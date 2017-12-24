Вантаж 200. Дорога додому

Це нелегка історія про повернення вже мертвих військових з фронту, моргів і з окупованих територій в «місце остаточного поховання». Страх. Відчай. Біль рідних і страшна військова математика. За офіційними даними за 3 роки війни загинуло близько 3000 солдат, сотні залишаються безвісти зниклими. «Евакуація 200» – служба, про роботу якої не говорять голосно. Саме вони виконують цю страшну місію – повернення мертвих додому. Загиблого добровольця Віктора Кореневського протягом 11-ти довгих місяців шукає матір. Вона стикається з шахрайством, здирництвом, довгими днями і ночами очікування. І більше не може жити в невідомості. Це історія тільки однієї матері, одного загиблого. Однак їх – тисячі. І служба «Евакуація-200» допомагає сім'ям знайти, ідентифікувати і повернути загиблих на Донбасі. Про нелегкий шлях додому.