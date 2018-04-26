У столиці Вірменії 26 квітня продовжуються протести. Студенти йдуть вулицями Єревана, плескають у долоні та скандують гасла, аби привернути увагу до вимог опозиції усунути від влади Республіканську партію, яку представляють як чинний очільник уряду, так і усунутий прем’єр Серж Сарґсян, який 23 квітня заявив про свою відставку. Голова Національних зборів (парламенту) Вірменії Ара Баблоян заявляє, що 1 травня буде скликане спеціальне засідання парламенту для призначення нового прем’єр-міністра.