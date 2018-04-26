В.о. віце-прем’єра Вірменії поїхав у Москву

Виконувач обов’язків віце-прем’єра Вірменії Армен Геворгян вирушив до Росії. 26 квітня з єреванського аеропорту Звартноц він вилетів до Москви.

Армен Геворгян не відповів на запитання Радіо Свобода про те, з якою метою він їде в Москву. Він виїздив через зал, призначений для офіційних делегацій.

Напередодні в Єревані поновилися акції протесту.

На тлі зростання тиску з боку протестувальників на чолі з Ніколом Пашиняном владна Республіканська партія Вірменії пізно ввечері 25 квітня заявила, що готова обговорити «будь-які питання» з лідером опозиції. Таким чином, партія відмовилася від попередньої позиції про неможливість переговорів на умовах Пашиняна.

Політична сила також заявила, що усуне з посади свого очільника Сержа Сарґсяна, який залишається на чолі владної партії після відставки з посади прем’єр-міністра Вірменії.

Заява Республіканської партії з’явилася після того, як її члени зустрілися з Сарґсяном і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кареном Карапетяном, щоб обговорити політичну кризу. У повідомленні йдеться про те, що Сарґсян закликав депутатів від владної партії зробити пріоритетом «стабільність і безпеку країни».

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники цього мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем’єр-міністром й оголосив позачергові вибори. «Ми вимагаємо безумовної капітуляції Республіканської партії перед народом», – заявив Нікол Пашинян у виступі перед тисячами прихильників.

У той же час Пашинян сказав, що 25 квітня зустрічався з офіційними представниками Росії, які запевнили його, що Москва не втручається у внутрішні справи Вірменії.

23 квітня Серж Саргсян, призначений на посаду прем’єр-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку. В Єревані та інших містах країни з 13 квітня проходили масові акції протесту проти призначення його прем'єр-міністром.

Серж Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Після конституційної реформи 2015 року повноваження прем’єра розширилися.