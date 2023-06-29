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Суспільство

Побиття військовослужбовця на Львівщині. Історія, де багато запитань

Військовослужбовець Назар Матвіїшин перебуває у госпіталі

ЛЬВІВ ‒ Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали кримінальне провадження у справі побиття військовослужбовця-прикордонника одного з військових підрозділів, який прибув на ротацію у Львівську область. Цією справою займається і військова прокуратура.

Радіо Свобода дізнавалось деталі конфлікту, який трапився в одній із військових частин під час ротації.

Історія про побиття військовослужбовця наробила галасу, коли про неї написала у соціальних мережах сестра потерпілого. Радіо Свобода зустрілось з Мартою Матвіїшин біля госпіталю Державної прикордонної служби України, де перебуває її 30-річний брат Назар Матвіїшин. За словами Марти Матвіїшин, військовий підрозділ, в якому служить її брат, прибув на Львівщину на ротацію минулого тижня. У ніч з 23 на 24 червня, каже, стався конфлікт між її братом і одним із офіцерів.

Наніс йому травми, які могли бути несумісні з життям
Марта Матвіїшин

«Це було пізно ввечері, у п’ятницю (23 червня – ред.), коли з частини вони зі сходу приїхали на полігон, на тимчасову дислокацію. Брат мені розповів, що він з намету вийшов у туалет. А далі стався конфлікт. Капітан військової частини, у якій служить мій брат, Іван Зазульчак побив його, наніс йому травми, які, як мені потім розповіли лікарі, могли бути несумісні з життям. Чому це трапилось? Не знаю», ‒ каже сестра потерпілого військовослужбовця.

Військовослужбовець Назар Матвіїшин після побиття перебував у своєму наметі, продовжує вона. А коли його стан почав погіршуватись, викликали швидку допомогу. Привезли військовослужбовця у Львівський клінічний госпіталь лише 26 червня з попереднім діагнозом «гострий апендицит». Медики за ним ще спостерігали деякий час і коли стан пацієнта погіршився ще більше, почали оперувати. І тоді виявили, що у військовослужбовця сильно пошкоджені внутрішні органи. На запитання Радіо Свобода, чому брат не сказав у госпіталі про побиття, Марта Матвіїшин відповіла, що він боявся.

Показали фотографію офіцера братові, і він його впізнав
Марта Матвіїшин

«У брата всі внутрішні органи побиті. Є заключення лікаря, і адвокат вимагає надати його нам. Головний хірург викликав уночі після операції внутрішню прикордонну розвідку, яка допитувала брата. Він боявся, нічого не сказав. Лише мені потім все розповів, і я знову викликали цю службу, якій дали свідчення. Вони показали фотографію офіцера братові, і він його впізнав. На сьогодні стан брата задовільний, він не сидить і не встає», ‒ говорить Марта Матвіїшин.

Назар Матвіїшин під час служби
Назар Матвіїшин під час служби

Справу розслідує ДБР

Сестра потерпілого звернулась у військову прокуратуру і територіальне управління ДБР у Львові. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією – частина 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) і встановлюються усі обставини інциденту. Про це повідомили Радіо Свобода у Львівській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Стаття передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР у Львові.

Слідчі ДБР виїхали на територію військової частини, опитують свідків
Тетяна Муравель

«На «гарячу лінію» ДБР зателефонувала сестра військовослужбовця і повідомила про те, що її брата побили і це зробив офіцер цієї військової частини. Слідчі ДБР виїхали на територію військової частини, опитують свідків, проводять слідчі дії, а також опитали потерпілого і сестру. Розслідування триває. Немає інформації детальнішої, бо тривають слідчі дії», ‒ каже Тетяна Муравель, речниця теруправління ДБР у Львові.

Старший офіцер сектору взаємодії зі ЗМІ Східного регіонального управління Держприкордонної служби Микола Ферин у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що в одному з їхніх підрозділів стався конфлікт між військовослужбовцями, відбулась бійка.

Там була конфліктна ситуація, була бійка
Микола Ферин

«Військовослужбовець поступив у медичний заклад 26 червня з попереднім діагнозом «гострий апендицит». Медики у ході оперативного втручання виявили додаткові пошкодження, це травми черевної порожнини, а це розрив сегменту печінки. Одразу повідомили керівництво прикордонного загону, безпеки. Розпочато кримінальне провадження. Державна прикордонна служба засуджує такі негативні вчинки, які були вчинені військовослужбовцями, не замовчуватимемо ситуацію і сприятимемо розслідуванню справи, щоб всі обставини з’ясувати, щоб винні були притягнені до відповідальності», ‒ заявив Микола Ферин.

Отримати коментар офіцера підрозділу, якого Марта Матвіїшин називає винним у побитті брата, Радіо Свобода не вдалося.

Радіо Свобода також скерувало інформаційний запит на ім’я голови Держприкордонної служби України Сергія Дейнеко з проханням надати більш детальну інформацію про цей інцидент.

Назар Матвіїшин прооперований і перебуває у госпіталі
Назар Матвіїшин прооперований і перебуває у госпіталі

Назар Матвіїшин, коли почався повномасштабний напад Росії на територію України, сам прийшов у військкомат у місті Жовква Львівської області, але тоді його не мобілізували, оскільки він не мав військового досвіду. У травні 2022 року він був мобілізований і пройшов навчання у Волинській області. Воював у складі свого підрозділу у Бахмуті, в інших гарячих точках. У січні цього року приїжджав додому у відпустку. А далі ‒ знову на нульові позиції. Минулого тижня його рота прибула на ротацію.

Фахівці з психології наголошують, що військовослужбовці, які прибувають на ротацію після важких боїв, потребують як фізичного, так і психологічного відпочинку. Ще у 2015-2016 роках, коли бійці повертались з війни, психологи говорили, що українські воїни навчились воювати, але не навчились повертатись з війни, і вже тоді мовилось про необхідність спеціальних програм, щоб полегшували бійцям подолати поріг між фронтом і мирним життям. Є поняття «декомпресія» (психологічна реабілітація бійців) після активних бойових дій, коли військовослужбовці виїжджають на ротацію. І, відповідно, до ухвалених документів, декомпресія повинна проводитись військовими психологами у перші три дні прибуття підрозділу у тил. Це важливий елемент зняття напруження, негативних станів, які бійці отримали під час бойових дій, пояснює військовий психолог Тарас Мацевко.

На кожному етапі, коли людина повертається з бойових дій, мають бути елементи декомпресії
Олег Березюк

«Ця декомпресія ‒ це робота військових психологів, які мають інструменти для цього, образно кажучи, які допомагають військовим утримати свою рівновагу, відновитися і повернутися у стрій. Це має бути ціла система. До нас телефонують командири і запитують, куди б можна було повезти бійців, щоб вони могли кілька днів відійти від фронту і відновитись. На кожному етапі, коли людина повертається з бойових дій, мають бути елементи декомпресії, тобто з допомоги виведення нервової системи людини з модусу роботи в екстремальних ситуаціях», ‒ наголосив психотерапевт Олег Березюк.

Після шпиталізації на Назара Матвіїшина чекає реабілітація.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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