«Заслуговує на найвище відзначення». Рік спроб домогтися для Вікторії Рощиної звання Героя України

За свою журналістську роботу Вікторія Рощина отримала низку престижних міжнародних відзнак, а посмертно була нагороджена орденом Свободи – однією з найвищих державних нагород України. Проте вже понад рік народні депутати, медійники та батько загиблої журналістки домагаються присвоєння їй найвищої державної нагороди – звання Героя України. Ініціативу підтримують українські правозахисники, громадські діячі та колишні бранці Кремля. У червні 2026 року такий запит подала КМДА.

Радіо Свобода з’ясувало, чому кандидатуру Рощиної досі не розглянули по суті та на якому етапі перебуває процедура.

У липні 2023 року Вікторія Рощина вирушила на окупований південь України, аби писати про життя там і знайти катівні, в яких утримували українців, а невдовзі і сама опинилася в одній із них. «Вона поставила служіння професії вище за власне життя», – так журналістку, яка загинула в російському полоні у 2024 році, описують співрозмовники Радіо Свобода.

Ще у травні 2025 року 26 народних депутатів звернулися до президента Володимира Зеленського з депутатським запитом про присвоєння Рощиній звання Героя України посмертно. Верховна Рада підтримала депутатський запит 247 голосами «за».

Запит надійшов до Офісу президента, однак до розгляду кандидатури Рощиної на звання Героя України справа не дійшла. Редакція проаналізувала офіційні відповіді, які отримувала родина та медіа, поспілкувалося з учасниками процесу, щоб з'ясувати, чому так сталося.

Де зупинилося подання

Спершу в ОП пояснили, що окремі народні депутати не входять до переліку тих, хто може вносити таке подання президенту; це можуть робити, наприклад, Верховна Рада як орган, Кабмін, міністерства, обласні та міські держадміністрації.

Не було й належних нагородних матеріалів – подання і нагородного листа – тому кандидатуру Рощиної так і не розглянули. Так відповіли в Офісі президента на адвокатський запит, який Радіо Свобода передав батько журналістки Володимир Рощин.

Народна депутатка від «Слуги народу», голова парламентської ТСК з розслідування злочинів Росії проти журналістів Євгенія Кравчук була серед 26 народних обранців, які ініціювали запит. Вона говорить Радіо Свобода, що хоча й підписувала та голосувала за звернення – це політична позиція, але не частина офіційної процедури:

«У процедурі подання на будь-яку нагороду немає такого формату, як голосування у Верховній Раді. Ми щотижня голосуємо за схожі запити, передусім щодо присвоєння Героя України військовим. Але це радше політичне відзначення людини. Це можна порівняти з петиціями: їх багато, зокрема на сайті президента, і дуже багато стосуються присвоєння Героя України. Але це так само не є частиною процедури. Тому між голосуванням у Верховній Раді й указом про нагородження немає юридичного зв’язку, який має бути виконаний».

Чи стане орден Свободи перешкодою

У серпні 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій подало Вікторію на іншу державну нагороду – орден Свободи, яким її і нагородили посмертно. Подання зареєстрували в Офісі президента 1 серпня, і вже того ж дня Зеленський підписав указ про її посмертне нагородження – за громадянську мужність, патріотизм і самовіддане відстоювання незалежності України та прав і свобод людини.

При цьому окремого рішення щодо звання Героя України не ухвалювали. Батько Вікторії через адвокатів намагався з’ясувати, що сталося з депутатським запитом і чи розглядали кандидатуру його доньки саме на звання Героя України. Проте на Банковій пояснили, що подання і нагородного листа, у формі як це передбачено законодавством, до Офісу президента не надходило, тому питання по суті не розглядали.

На думку батька Вікторії Рощиної, Мінкульт надавав йому «необґрунтовані й неправомірні відповіді, блокуючи передачу нагородних документів до Офісу президента». Його адвокати подали скаргу на дії Мінкульту до ОП.

«Міністерство безпідставно ігнорує виняток, передбачений законом для випадків прояву мужності та героїзму. ​Міністерство виходить за межі своїх повноважень, фактично підміняючи собою Комісію державних нагород та геральдики та президента України, одноосібно блокуючи розгляд клопотання», – мовиться в адвокатській скарзі.

22 липня Офіс президента у листі, підписаному очільником Кирилом Будановим, повідомив, що розглянув скаргу на дії Міністерства культури, але по суті її має розглянути Кабінет міністрів. В ОП пояснили, що саме уряд координує роботу міністерств, тому скаргу направили до Кабміну з проханням розглянути її та повідомити адвокатці про результати. Документ Радіо Свобода отримало від Володимира Рощина.

Радіо Свобода також попросило Мінкульт пояснити свою позицію та повідомити, що саме відбувалося з документами про нагородження Вікторії Рощиної. Відповідь на запит оприлюднимо, коли її отримаємо.

Тепер нагородження орденом Свободи може стати перешкодою для присвоєння Рощиній звання Героя України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Юрчишин:

«Позиція ОП та комісії може бути такою: людина вже отримала високу нагороду від держави, тож не варто сподіватися на щось іще. Знаю не один випадок, коли відбувалося саме так».

У випадку Рощиної допустимий виняток

Указ президента передбачає, що вже відзначену державною нагородою людину можна представити до наступної не раніше ніж через три роки . Виняток – нагородження за виявлені особисту мужність і героїзм (у відповіді на запит адвокатів Володимира Рощина Мінкульт зауважив те саме). Тож якщо подання обґрунтовується саме цим – орден Свободи не мав би бути перешкодою для присвоєння звання Героя України.

«Вона поставила служіння професії вище за власне життя. Тому я вважаю, що в її випадку таке нагородження допустимий виняток. Водночас процедура має бути дотримана», – вважає голова парламентської ТСК з розслідування злочинів Росії проти журналістів, депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

У травні ТСК провела окреме відкрите засідання, присвячене справі Рощиної. На ньому розповіли про нові деталі її загибелі: вона мала перелом потиличної кістки і в російському полоні зазнавала систематичного насильства.

«Ми розуміємо, що це невипадкова смерть – її до цього довели. Її катували. Це було навмисно зроблено, і очевидно, що Вікторію курувало ФСБ. Тому, безумовно, Вікторія заслуговує на найвище відзначення», – каже депутатка.

Звання Героя України – найвища державна нагорода України, яку присвоюють за визначний геройський вчинок. Під час повномасштабної війни його отримують переважно військові та інші захисники України, тоді як цивільним його присвоюють значно рідше, наприклад, посмертно письменнику Володимиру Вакуленку, школяру Степанові Чубенку, політику Андрієві Парубію.

Друга спроба і КМДА

У 2026 році до спроб домогтися для Рощиної найвищої відзнаки долучилися медіа. Видання «Громадське», де журналістка раніше працювала, звернулося до Офісу президента. Але там відповіли, що такі клопотання мають проходити через уповноважений держорган або місцеву адміністрацію. У цій же відповіді ОП знову нагадав, що у 2025 році Рощину вже нагородили орденом Свободи.

Орденом Свободи відзначають за видатні заслуги в утвердженні незалежності України, демократії та захисті прав людини. Його отримували як українці, так і іноземні державні діячі, зокрема президенти Польщі Анджей Дуда, Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, український скелетоніст Владислав Гераскевич. Нагороду заснував третій президент України Віктор Ющенко у 2008 році.

Наприкінці квітня «Українська правда», ще одне видання, з яким співпрацювала Рощина, звернулася до Київської міської державної адміністрації (КМДА) з проханням підготувати і направити подання президенту – тобто до органу, який має право офіційно це робити.

Цього разу процедура спрацювала: після погодження з Державним комітетом телебачення і радіомовлення КМДА 5 червня 2026 року направила президентові подання про присвоєння Рощиній звання Героя України. Відтак головної формальної перешкоди, на яку раніше посилався Офіс президента, вже немає. Про це стало відомо 21 липня, коли Ярослав Юрчишин розповів ІМІ про відповідь КМДА на своє депутатське звернення.

А 14 липня медіаспільнота, правозахисники та громадські діячі опублікували нове звернення до Зеленського із закликом присвоїти Рощиній звання Героя України. Вони зазначили, що знають про орден Свободи , але вважають, що її вчинок заслуговує найвищої державної відзнаки .

«Нове звернення медійної спільноти я сприйняв як потужний важіль у справі нагородження моєї доньки. Її внесок у правду та майбутню перемогу вартий найвищого державного визнання», – прокоментував батько Вікторії Володимир Рощин для Радіо Свобода.

Строків для розгляду немає

Після того, як офіційне подання надходить до Офісу президента, подальший розгляд залежить від президента та органів, які готують йому рекомендації. Водночас законодавство не визначає, скільки часу може тривати цей процес. Указ президента вказує, хто і які документи має подати для присвоєння державних нагород, однак не містить строків, за які Офіс президента має їх опрацювати. Для Комісії державних нагород та геральдики часових рамок також немає: згідно з положенням, її засідання проводять «у міру потреби».

Деякі подання лежать роками

Саме Комісія державних нагород та геральдики є дорадчим органом при президентові, який має розглядати подання щодо нагородження. У лютому 2026 року Володимир Зеленський оновив її склад.

Втім, як з'ясувало Радіо Свобода, комісія вже давно не проводила засідань, присвячених нагородним питанням. За словами її члена, доктора історичних наук і голови Українського геральдичного товариства Андрія Гречила, востаннє це відбулося ще у червні 2018 року.

«Нормально комісія працювала фактично в 2005–2006 рр., ще десь 2015–2017 рр. Тоді ще розглядали нагородні питання і відхиляли окремі сумнівні кандидатури», – розповів він Радіо Свобода.

Історик пояснює, що комісію оновили насамперед через кадрові зміни: її головою за посадою є керівник Офісу президента, яким у січні 2026 року став Кирило Буданов, а серед членів попереднього складу залишалися навіть померлі. Водночас, за словами Гречила, нині комісія переважно займається питаннями державної символіки для міністерств та інших органів влади, тоді як підготовку матеріалів щодо нагород здійснює Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента.

Радіо Свобода направило запит до цього департаменту, щоб з’ясувати, на якому етапі зараз перебуває подання щодо Рощиної, хто його розглядає та що має відбутися далі. Відповідь оприлюднимо, коли її отримаємо.

«Зараз «на столі» в президента та комісії лежать тисячі подань та петицій, що набрали необхідні 25 тисяч підписів. Я розумію, що все це фізично неможливо розглянути за один день, а деякі подання лежать буквально роками. Тому розгляд дійсно може бути довгим», – каже Ярослав Юрчишин.

Водночас депутат вважає, що пришвидшити розгляд може публічність.

«Вона вірила, що правда має значення»

19 липня головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва закликала підтримати відкрите звернення про присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно. «Я дуже рідко прошу щось підписувати. Але сьогодні це саме той випадок», – наголосила Мусаєва.

«Вікторія Рощина вважала за свій журналістський обов’язок поїхати на окуповані території та розказати світу, що росіяни роблять там із нашими людьми. Вона вірила, що правда має значення, тож якщо світ дізнається про російський терор, то будуть прийняті відповідні рішення, і це зможе врятувати тисячі життів. Її вчинок складний, але беззаперечно героїчний», – наголосила Радіо Свобода нобелівська лавреатка, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона підписала заклик про визнання Рощиної серед перших.

Серед підписантів – Герой України, колишній політвʼязень Володимир Жемчугов, режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв, колишній військовополонений, журналіст Максим Буткевич.

За журналістську роботу Вікторія Рощина була відзначена низкою міжнародних нагород, зокрема Courage in Journalism Award, Hero of Press Freedom та Homo Homini.

29 квітня 2025 року міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, зокрема з Радіо Свобода. Тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, мало численні сліди катувань.

Якщо президент підтримає подання, Вікторія Рощина стане другою в історії незалежної України після Георгія Гонгадзе, удостоєною звання Героя України за журналістську діяльність.