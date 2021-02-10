«Кремль стає токсичним для західних візитерів» – Віталій Портников

Токсичний для Заходу
Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепу Боррелю доводиться уже декілька днів поспіль виправдовуватися після свого явно невдалого візиту до російської столиці. Після повернення з Москви Борреля критикували і міністри закордонних справ низки країн Євросоюзу, і депутати Європейського парламенту, і журналісти. У результаті тон, яким Боррель зараз говорить про свій візит, значно відрізняється від того тону дипломатичної обережності, який він обрав під час свого перебування в Москві та спільної пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Голова європейської дипломатії говорить про можливість запровадження нових санкцій проти Росії та називає російську владу «об'єднаною корисливими економічними інтересами», що «не залишає можливості для демократичного верховенства закону».
При цьому Жозеп Боррель продовжує захищати доцільність своєї поїздки до Москви й нагадує, що різні делегації з країн-членів ЄС за останні два роки відвідували Росію 19 разів. «Тобто мої колеги можуть поїхати, а я ні?» ‒ запитує Жозеп Боррель.
І на це запитання варто дати відповідь ‒ що ж насправді сталося в російській столиці, що спричинило такі гучні наслідки й таку жорстку критику поїздки верховного представника ЄС? А ось що. Відносини Росії та Заходу непомітно для європейських дипломатів, впевнений, перетнули чергову «червону лінію».
Відносини Росії та Заходу непомітно для європейських дипломатів, впевнений, перетнули чергову «червону лінію»
Цей новий поворот можна порівняти з подіями 2014 року, коли в Кремлі наважилися не тільки на окупацію, але й на подальшу анексію українського Криму.
Виявилося, що російський президент Володимир Путін і представники його найближчого оточення в буквальному сенсі слова глухі до попереджень керівників західних країн, що в Москві мало хто цікавиться тим, що анексія Криму призведе до санкцій і серйозного охолодження відносин із цивілізованим світом, що задоволення імперського честолюбства ‒ чи навіть простіше, особистого честолюбства Путіна ‒ набагато важливіше, ніж партнерські відносини із західними країнами та взаємовигідна співпраця з ними. Про повагу до міжнародного права, до суверенітету самої України я вже й не кажу. І вже тоді тональність діалогу із Заходом значно змінилася, а обмін візитами з рутини став подією.
Зараз теж відбулася зміна ‒ на тлі вже внутрішньополітичних російських подій: спроби отруєння, затримання і рішення про ув'язнення Олексія Навального та репресій проти учасників протестних акцій.
Жозеп Боррель, мабуть, вважав, що летить до Москви налагоджувати контакти й обговорювати наслідки дій Кремля, а в російській столиці, думаю, могли бути розлютовані самим фактом «втручання» європейського дипломата в боротьбу режиму з опозиціонерами. І саме тому влаштували Боррелю не поважний прийом, а справжнісіньку показову прочуханку.
Сергій Лавров навіть не намагався зобразити ввічливість щодо співрозмовника, спеціально підібрані російські пропагандисти ставили запитання з арсеналу ще радянської «журналістики»... І зрозуміло, що Боррель був приголомшений і розгублений ‒ як може бути приголомшений і розгублений будь-який пристойний чоловік, який думає, що його запросили в ресторан, а опинився він в якомусь кублі.
Кремль стає в буквальному сенсі слова токсичним для західних візитерів
Але це, думаю, урок не тільки для Жозепа Борреля. Це урок для будь-якого європейського візитера, який захоче найближчим часом відвідати Москву й поговорити з Путіним або Лавровим. Ввічливість закінчена ‒ якщо ви тільки будете заїкатися про Навального, Крим, Донбас, розгін протестів... Можна говорити тільки про постачання вакцини «Спутник V», необхідність закінчення «Північного потоку-2» і ще про порушення прав людини у США, Євросоюзі та, звичайно ж, в Україні. В останньому випадку привітний прийом вам забезпечений. Але спробуйте тільки сказати правду! І ми спустимо з ланцюга і російських дипломатів, і російських пропагандистів, і всіх шанувальників Кремля на Заході!
Саме тому, впевнений, Кремль стає в буквальному сенсі слова токсичним для західних візитерів. Навряд чи найближчим часом хтось із них захоче поїхати до Москви.
Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії
Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
FACEBOOK КОМЕНТАРІ