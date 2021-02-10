«Кремль стає токсичним для західних візитерів» – Віталій Портников

Токсичний для Заходу

Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепу Боррелю доводиться уже декілька днів поспіль виправдовуватися після свого явно невдалого візиту до російської столиці. Після повернення з Москви Борреля критикували і міністри закордонних справ низки країн Євросоюзу, і депутати Європейського парламенту, і журналісти. У результаті тон, яким Боррель зараз говорить про свій візит, значно відрізняється від того тону дипломатичної обережності, який він обрав під час свого перебування в Москві та спільної пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Голова європейської дипломатії говорить про можливість запровадження нових санкцій проти Росії та називає російську владу «об'єднаною корисливими економічними інтересами», що «не залишає можливості для демократичного верховенства закону».

При цьому Жозеп Боррель продовжує захищати доцільність своєї поїздки до Москви й нагадує, що різні делегації з країн-членів ЄС за останні два роки відвідували Росію 19 разів. «Тобто мої колеги можуть поїхати, а я ні?» ‒ запитує Жозеп Боррель.

І на це запитання варто дати відповідь ‒ що ж насправді сталося в російській столиці, що спричинило такі гучні наслідки й таку жорстку критику поїздки верховного представника ЄС? А ось що. Відносини Росії та Заходу непомітно для європейських дипломатів, впевнений, перетнули чергову «червону лінію».