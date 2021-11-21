Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Майже 100 населених пунктів у 5 областях України знеструмлені через негоду

Архівне фото

94 населені пункти в 5 областях знеструмлені через негоду. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 94 населені пункти в 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15) та Донецька – 3)», – повідомляє служба.

Зазначено, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG