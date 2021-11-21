Майже 100 населених пунктів у 5 областях України знеструмлені через негоду

94 населені пункти в 5 областях знеструмлені через негоду. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 94 населені пункти в 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15) та Донецька – 3)», – повідомляє служба.

Зазначено, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.