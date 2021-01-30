«Армія народного визволення»: як Росія досі маніпулює українцями у «ВКонтакте»

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Пройшло майже чотири роки відтоді, як Україна запровадила санкції проти російської соціальної мережі «ВКонтакте» задля протидії інформаційним впливам Росії, що супроводжують її військову агресію. І хоча популярність цієї мережі суттєво знизилася, вона досі залишається майданчиком для просування проросійських та антизахідних наративів в Україні.

16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко ввів у дію санкції проти кількох ключових російських інтернет-ресурсів, у тому числі соціальних мереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», сервісів Mail.ru та компанії «Яндекс». Усі ці інтернет-ресурси входили до топ-10 вебсайтів, які українці відвідували найчастіше. З того часу кількість відвідувачів з України скоротилася, порівняно з трафіком до заборони.

Попри те, що обмеження діють по сьогодні, деякі українці продовжують використовувати російські інтернет-сервіси за допомогою VPN-сервісів. Таким чином, за даними SimilarWeb станом на 1 грудня 2020 року, «ВКонтакте» (VK) посідає 4-е місце серед 10 найбільш відвідуваних вебсайтів в Україні. Більше того, SimilarWeb показує, що Україна є другим за величиною джерелом трафіку для вебсайту vk.com.

Джерело: SimilarWeb

VK залишається осередком поширення мови ворожнечі, проросійських та антидержавних (сепаратистських) наративів

За результатами дослідження UkraineWorld та «Інтерньюз-Україна», на сьогодні VK залишається осередком поширення мови ворожнечі, проросійських та антидержавних (сепаратистських) наративів. Таким чином, Кремль продовжує використовувати соціальні мережі як засіб інформаційної агресії проти України.

Російська «Армія народного визволення»

На перший погляд, ik.arhano.ru – черговий «зливний бачок», який Кремль використовує для поширення пропаганди. Його назва – «Армія народного визволення». Згідно з описом, мета цієї сторінки – «інформаційна допомога у відродженні єдності, величі, патріотична пропаганда і виховання населення держав колишнього СРСР». У зв’язки з цим, вебсайт здебільшого поширює наративи кремлівської пропаганди про «зовнішнє управління Україною із Заходу» і «Захід, що занепадає і не має справжньої демократії».

Проте, ik.arhano.ru виділяється серед низки інших подібних вебсайтів своєю розгалуженою мережею спільнот «ВКонтакте», які були створені в багатьох українських містах. Група у VK «АРХ-АНО-Армия Народного Освобождения» відіграє роль «центрального хабу», де публікується вся інформація з вебсайту. На додачу, було створено 16 менших спільнот, які орієнтуються на аудиторію окремих українських міст. Як зазначено в описі цих груп, вони «висвітлюють цілі та методи опору нацистам та іноземній окупації українських міст». Під словом «нацисти» ці спільноти мають на увазі українців, що типово для російської пропаганди. Аналітики UkraineWorld дослідили активність цих груп з 1 грудня 2020 року по 12 січня 2021 року.

Група Кількість підписників Кількість постів Загальне охоплення постів «Центральна група» 6782 1386 164742 Одеса 3583 1164 99987 Миколаїв 2216 1029 6688 Чорноморськ (Іллічівськ) 1761 1035 62292 Харків 1465 1034 349905 Луганськ 1321 930 37447 Київ 1250 1262 146664 Донецьк 1141 1036 37917 Запоріжжя 750 1070 27606 Суми 702 1107 187636 Маріуполь 625 460 27453 Херсон 614 1040 103220 Рівне 588 1038 33086 Вінниця 566 1042 56789 Дніпро 512 1018 101392 Чернігів 350 1039 28494 Черкаси 187 1043 155476 Загалом 24413 17733 1626794

Дані за 1 грудня 2020 року – 12 січня 2021 року. Джерело: socstat.ru

Протягом періоду дослідження, публікації усіх 17 груп «ВКонтакте» охопили більш ніж 1,5 мільйона користувачів. Дописи на сторінці, яка орієнтується на харків’ян, мали найбільше переглядів: їхнє загальне охоплення вдвічі перевищило сумарні показники всіх публікацій на сторінці «Центрального хабу». Локальні групи в Сумах, Києві, Черкасах, Херсоні та Дніпрі також виявилися достатньо популярним, охопивши понад 100 тисяч користувачів кожна.

Можна припустити, що контент кожної з цих груп пристосований до конкретного міста. Проте, це не так. Пости на різних регіональних сторінках майже ідентичні й у більшості випадків опубліковані протягом однієї години. Дописи відрізняються лише хештегами до них.

Помилка у правописі – ще один доказ того, що ці сторінки адмініструються з Росії, або, принаймні, людьми, які мають дуже обмежені знання української мови

«Центральний хаб» використовує три хештеги – «#архано #новости #политика». Водночас, дописи на «локальних сторінках» містять хештеги з назвами відповідних міст російською та українською: #сумы #суми», «#винница #вінниця». Якщо ж назва звучить однаково обома мовами, то використовується лише один хештег: «#херсон». Характерно, що стосовно Харкова ставлять два хештега – «#харьков #харьків», у той час, як правильне написання українською – Харків. Ця помилка у правописі – ще один доказ того, що ці сторінки адмініструються з Росії, або, принаймні, людьми, які мають дуже обмежені знання української мови.

Частина ще ширшої мережі

Усі сторінки «Армії народного визволення» у соціальних медіа переважно поширюють матеріали з двох вебсайтів: ik.arhano.ru і novorosinform.org. Останній належить до медійної організації ТОВ «Ростов Медіа», яка офіційно зареєстрована в Росії. Згідно з описом вебсайту, «інформаційно-аналітичне агентство «Новороссия» займається висвітленням найважливіших подій, які відбуваються на території «русского мира», простору, об’єднаного спільною культурою, цінностям, історією та мовою». Novorosinform.org визнає «русский мир» як «географічну зону, що охоплює держави СНД і Балтійські країни».

Обидва вебсайти розповсюджують однакові пропагандистські наративи. Наприклад, стаття під назвою «Чернь» Трампа обурена нахабністю «сонного Джо» на порталі ik.arhano.ru повторює наратив «про сфальсифіковані президентські вибори у Сполучених Штатах» і «можливу громадянську війну у США». У той же час, матеріал «Слідами «американського» заколоту» на порталі novorosinform.org побудований на теорії змови про «глибинну державу» (deep state) і стверджує, що Джо Байден і Гілларі Клінтон є «маріонетками секретного світового уряду».

Кремль використовує цю величезну розгалужену екосистему «зливних бачків» з метою просування своїх наративів

Варто зазначити, що стаття «Слідами «американського» заколоту» була поширена багатьма іншими російськими чи проросійськими рупорами пропаганди, у тому числі вебсайтами cont.ws, naspravdi.info і voicesevas.ru. Це вказує на зв’язок ik.arhano.ru і novorosinform.org із ширшою мережею російського інформаційного впливу. Кремль використовує цю величезну розгалужену екосистему «зливних бачків» з метою просування своїх наративів. Ці вебсайти, своєю чергою, спираються на незліченну кількість сторінок у соцмережах – таких, як «Армія народного визволення», – для охоплення своєї аудиторії.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода