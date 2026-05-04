Сотні перуанців обманом відправили на війну проти України? У Перу триває розслідування

Прокуратура Перу – держави в Південній Америці – розпочала попереднє розслідування після звернень родичів громадян країни, яких, як стверджується, обманом відправили на війну проти України у складі російської армії. На це звернула увагу «Медуза». Про це оголосили 1 травня після того, як перуанські ЗМІ опублікували повідомлення про сотні громадян, які, ймовірно, опинилися на фронті, зауважує Російська служба Радіо Свобода.

У матеріалі «Медузи», присвяченому вербуванню перуанців, із посиланням на адвоката йдеться про те, що вже подано 135 заяв про зникнення людей, і що є інформація про ще 250 можливих подібних випадків. Інший адвокат повідомив, що загалом із Перу до Росії з жовтня 2025 року виїхали близько 600 осіб.

За словами адвоката Персі Салінаса, на війні в Україні загинули щонайменше 13 громадян Перу. Як випливає зі слів адвокатів і родичів перуанців, тих заманювали до Росії, обіцяючи роботу, зокрема й у силових структурах, але далеко від лінії фронту (наприклад, під час охорони посольств чи військових баз або у сфері армійського харчування). Деяких перуанців кликали також працювати таксистами, кухарями чи інженерами, обіцяючи високу зарплату і «вітальний бонус» у розмірі 20 тисяч доларів, який перуанці в результаті не отримували. Рекрутуванням, за словами одного з юристів, займалася організація, зареєстрована в Колумбії.

Як пишуть перуанські ЗМІ, перед від’їздом перуанцям давали підписати певні документи російською мовою, а після прибуття до Росії у них відбирали документи, відправляли на нетривале військове навчання і потім на фронт. ЗМІ розповіли про низку яскравих випадків – зокрема, про групу з 13 перуанців, які перебувають в окопі під постійним вогнем безпілотників і просять про евакуацію, або про десятьох перуанців, які сховалися в посольстві своєї країни в Москві.

1 травня правозахисний проєкт «Идите лесом», що допомагає людям уникнути відправлення на війну, розповів про групу перуанців, які, за відомостями джерел у Перу, перебували в Липецьку і яких готували до відправлення на фронт найближчим часом. За деякими повідомленнями, групу вже відправили на фронт у Луганську область України.

29 квітня біля будівлі МЗС Перу в Лімі відбулася демонстрація родичів завербованих, які просили владу повернути їхніх рідних. МЗС Перу заявило, що викликало для розмови про ситуацію повіреного у справах Росії в Перу. 30 квітня родичі провели акцію протесту біля будівлі російського посольства в Лімі.

У заяві посольства, опублікованій 30 квітня, не ставиться під сумнів, що деякі громадяни Перу беруть участь у війні в Україні. При цьому стверджується, що вони добровільно підписали контракт на службу в армії і що в Росії «глибоко поважають рішення іноземних громадян брати участь у захисті свого суверенітету та безпеки». Посольство заявило, що готове надати інформацію про громадян Перу в Росії у разі отримання запиту.

Раніше повідомлялося про вербування до російської армії – часто під виглядом укладення контрактів на роботу, не пов'язану з армією – громадян таких країн, як Шрі-Ланка, Індія, Кенія, ПАР, Куба, Непал. У низці випадків влада цих країн досягала з російською стороною угоди про демобілізацію їхніх громадян.