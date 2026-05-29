«Ти ж не розвернешся і не покинеш пацанів». Фронтові історії від водіїв, які їздять під дронами і артою

Військова спеціальність «водій» нині є однією із найнебезпечніших на фронті. Транспорт є першочерговою ціллю для артилерії та дронів-камікадзе противника. Втім, небезпека на фронтових дорогах не обмежується загрозою із неба, наголошують військові: шляхи поряд із передовою активно мінуються дистанційним способом, а також вкриті залишками вибухонебезпечних предметів.

Як у таких умовах відбувається доставка військових та вантажів на передову та з неї, Радіо Свобода запитало у водіїв 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле», яка воює на Запоріжжі.

«Є наказ. Треба виконувати, робити, що в наших силах. Ясно, що все навколо яскраво там, але треба робити», – розповідає про свою службу механік-водій 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» на ім’я Ігор.



На запитання «Яскраво – це як?» його напарник, теж водій 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» Сергій, жартуючи каже: «Феєрверки».



Чоловікам – по 44 роки. Ігор у цивільному житті – будівельник-монтажник. Служить близько двох років.

Його напарник Сергій про себе каже:

«І будівельником був. І на тракторі їздив. Різноробочий, але з технікою на «ви».



На фронті – від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку був піхотинцем. Нині ж із напарником доставляє на передову інших військових, вантажі та за потреби вивозить поранених.

Фронтові дороги

Ігор пригадує одну з останніх поїздок:

Можна і пішки навіть не дійти: просто замінована дорога, повністю закидана

«Був випадок, коли їхав вивозити на позиції і передачі, людям посилки передавати. Щось відбувається. Якийсь бабах. Машина – все нормально, працює, їдемо далі, людей вивозимо. Вертаємось назад у безпечне місце, і тоді виходжу з машини, а там таке… У причеп, кунг було влучання . Всередині все нормально, не пошкодило капсулу, а там – нічого собі. І всі такі: «Ого-го!». Так, це нормально для водіїв», – каже водій.

Його напарник Сергій пояснює, як виглядають нині фронтові дороги у зоні, де діє його підрозділ:

«Кожен день гірше і гірше. Вони просто засипають усе. Землю, посадки, дороги. Мінують. Можна і пішки навіть не дійти. Просто замінована дорога, повністю закидана. То міни протипіхотні, то «їжаки». Скидають із дрона такі зварені з металу їжачки. Воно ріже гуму, і спускається шина, і їдеш на дисках ».

Військові показують залишки «їжаків», якими закидають фронтові дороги. Окрім них і мін, кажуть, доводиться мати справу і з саморобними вибуховими пристроями.

Дорогою сюрприз нас наздогнав

«Труба така з розтяжками. Нитку зачіпаєш – вибухає. Саморобна», – розповідає Сергій.

Каже, подібні доводилося бачити під час служби в піхоті. Через такий саморобний пристрій на дорозі кілька тижнів тому не зміг дістатися до точки, з якої мав забирати бійців:

«Спершу праве спустило колесо. Наїхало на міну і стався вибух. Потім – ліве і одне заднє. І ми розвернулися і поїхали назад . Бо якщо їхати два кілометри до людей, ми не дотягнемо ні туди, і тоді взагалі не виїдемо», – пояснює Сергій.

Коли піхотний досвід стає в пригоді

Військові водії кажуть, що були і випадки, коли доводилося полишати пошкоджений транспорт і самотужки виходити пішки з прифронтової зони.

«Одна із позицій. Трошки далі, ніж ми ось зараз можемо доїжджати. Нас викликали, сказали, що треба їхати, бо там поранені. Один ще більш-менш якось справлявся, а другий вже неходячий був. Ми знали, що там по дорозі щось може бути, але треба… Є таке, що кажуть, що поранені. Не працює тоді інстинкт самозбереження – знаємо, що треба . Дорогою сюрприз нас наздогнав. Прилетів. Так наздогнав, що машина вже все», – пригадує Ігор.

«Не поїхала. Заглухла. І довелося нам пішки самим виходити звідти. 11,5 кілометра йшли», – додає Сергій.

Все в оптоволокні

Дістатися цілими і неушкодженими до місця, де напарників змогли підібрати інші військові, допоміг піхотний досвід Сергія:

«Ми ж ходили по лісах і по посадках, по мінах, по «пелюстках», по всьому. Ти просто йдеш, дивишся і слухаєш небо . Є просто йдуть, під ноги не дивляться – бах, і ніг немає».

Ігор каже, що в разі небезпеки з повітря сховатись десь біля фронтових дорогах досить складно:

«Коли по нас уже машина приїхала евакуйовувати, це теж було небезпечне місце. Але для нас було просто щастя, що ми туди потрапили».

І пояснює:

«Ми, коли тоді ходили, теж щось летіло – треба ховатися в «зеленку». І коли біжиш, ховаєшся, то не просто біжиш, а дивишся, куди біжиш. Там усе встелено. Там реально немає такого місця, щоб чогось не було. Все в оптоволокні. Якщо забігти трохи углиб із дороги в «зеленку», то там канат із того волокна».

Секрет успішної логістичної місії

Запорукою успішно виконаної логістичної місії водій 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» Сергій називає досвід, ретельну підготовку і планування.

Броньовані авто, якими доставляють бійців і вантажі з фронту і назад, додатково обладнують кумулятивним захистом та РЕБами. Ті підлягають перед використанням ретельній перевірці, каже Ігор.



«Основна перевірка йде майстрами. Приїжджають бригадні і спеціально незалежні. Приїжджають з усіма приладами. Це ж не просто РЕБ – має працювати правильно. Бувало, робив виїзди на БМП, то РЕБи так працювали, що все глушили навколо. Наш технік каже, що «не можу, хлопці, вас відпускати просто так – сам усе перевірю» . Я сідаю і знаю, що така система мене не підведе»

Коли сідають, то кажу: «Хлопці, не обіцяю, але треба звідси вибратися»

Маршрут, яким буде здійснюватися рух, також перевіряють антидронові групи військових:



«Антиждуни» у нас називаються. Це ті, що дорогу чистять від «ждунів». Бувають несподіванки, сюрпризи оці від ворога. І треба ці дороги пройти, простріляти», – розповідає Ігор.



Додає:

«Командування продивляється, пролітає, щоб шлях був нормальним. Заїжджаю тоді, забираю поранених. Хтось – поряд прилетіло, хтось на щось наступив. Це все швидко треба. Коли сідають, то кажу: «Хлопці, не обіцяю, але треба звідси вибратися». Останній випадок було, що вухо сильно поранено у бійця. Дрон вибухнув, і було сильне пошкодження біля вуха. І був такий, що трішки ворухнеться – і вже боляче. Поряд було ще двоє. Кажу, тримайте, бо треба вибратися. А дорогою три ділянки, де просто неможливо легко їхати – ями, канави . Їду і знаю, що пораненому боляче, стогне, навіть знеболювальне дають. І коли ми доїхали, хоч йому боляче було, то у нас усмішка була, що він уже в безпеці, далі все буде добре».

Емоції

Водії-напарники зізнаються, що не обговорюють між собою виконані логістичні місії. Намагаються після них перемкнутися на поточні справи:

«У мене фішка, що намагаюсь з однієї машини в іншу сісти і стараюсь собі по-цивільному їхати, розвіятися – «по-легкому» їхати. Знаю, що в безпеці», – ділиться Ігор.

Треба їхати – ти ж не розвернешся і не покинеш пацанів своїх

Сергій констатує, що не кожний військовий готовий взяти на себе обов’язки водія: «Хтось боїться. У когось стрес одразу».



«Вам кажуть, що певна ділянка перевірена, а далі –невідомо що, а там поранений, якого треба забрати, і що, ви будете казати: «Мені страшно»? Тим паче коли я знаю, що я в машині, яка броньована. Знаємо, що є певний ступінь захисту», – відповідає Ігор на запитання, чи не страшно виїздити на чергове завдання.

А його напарник Сергій підсумовує:

«Треба їхати – ти ж не розвернешся і не покинеш пацанів своїх. Відчуття? Вже нема нічого. Виконуєш завдання. Як на нас кажуть, «відбиті» вже».