У Празі представили історію незалежності України – на виставці просто неба

У Празі відкрилася виставка до 30-ліття незалежності України. Два десятки панелей, оформлених у кольорах національного прапора української держави, розташувалися просто неба на одній з центральних столичних площ і розповідають про історію незалежності України у ХХ столітті.

Виставку під назвою «Довга дорога до незалежності. Історія України в ХХ столітті» підготував історик Інституту вивчення тоталітарних режимів Давід Свобода за допомогою колег-істориків та архівістів. Більшість фотографій, які підбирали Анна Хлебіна та Ярослав Файзулін, надали українські інституції – Бібліотека Олега Ольжича, Музей Івана Гончара, Музей визначних особистостей української культури, державні та приватні архіви та були підготовлені у співпраці з істориками з Українського інституту національної пам’яті.

Ми маємо з українцями спільного набагато більше, ніж нам би хотілося чути

«Ідея виникла у керівництва нашого інституту і полягала у тому, щоб розширити знання чехів про події ХХ століття в Україні. Схожі історичні події в Україні проявлялися набагато інтенсивнішим способом, навіть жорстокішим, я би сказав. Тому, гадаю, тим більше чехи, які все ще залишаються частиною Східної Європи, мали би послухати ці оповіді та замислитися над ними. Насправді ми маємо з українцями спільного набагато більше, ніж нам би хотілося чути», – говорить Давід Свобода в розмові з Радіо Свобода.

У Чехії по чотирьох десятиліттях тоталітарного режиму після Оксамитової революції 1989 року багатьом хотілося «забути» про існування східних сусідів, відгородитися від них ментально, розвернутися політично, економічно і культурно в бік Заходу. Але три пореволюційні десятиліття, на думку Давіда Свободи, показали, що чехи все ще мають багато спільного з сусідами зі сходу, і без розуміння тих викликів, які постали, зокрема, перед українцями у ХХ столітті, буде важко зрозуміти власну історію і вивчити її уроки.

За словами історика, Україна продовжує бути серед головних тем світових ЗМІ. Події в Україні відгукуються потім у багатьох інших країнах, а нещодавно і в Чехії, тому «слабке або тенденційно забарвлене усвідомлення минулого України загрожує майбутньому Чехії», вважає Давід Свобода.

«Ми намагалися представити українську історію ХХ і початку ХІХ століття як послідовність пов’язаних між собою подій, які чеському відвідувачу виставки буде легко зрозуміти і скласти в цілісну історію, з точки зору історії України, а не того, як на її історію дивилися сусіди», – розповідає історик.

Виставка, що розташувалася на площі Короля Їржі, ансамбль якої формувався на початку ХХ століття, починає свою розповідь з визвольних рухів, що формувалися у цей час у межах двох імперій – Російської та Австро-Угорської, в яких жили українці.

Далі йдуть основні віхи ХХ століття – проголошення незалежності у 1918 році (того ж року, що і Чехословаччина) на тлі Першої світової війни, спроби створити національну державу, поразка визвольного руху в Україні (на відміну від Чехословаччини).

Виставка показує, чим обернулася для українців невдача у побудові власної держави – колективізація, Голодомор, сталінські репресії. Далі знову період, який чехам добре відомий, – Друга світова війна, і її складні перипетії в Україні, включно зі складними стосунками з окупаційною владою, винищенням євреїв у Голокості, боротьбою УПА проти радянської влади, але також і проти присутності поляків на території, яка, за їхньою мрією, мала стати незалежною Україною.

Цей період в Україні виглядає для чехів дуже знайомо – ера застою, ера брежнєвізму, багато людей це ще пам’ятають

Як каже Давід Свобода, який є провідним спеціалістом з історії УПА і улюбленців російської пропаганди – «бандерівців», звичайно, не оминув і цієї сторінки української історії, але «відпочив» на історії «Брежнєвщини».

«Десятиліття, які вже були більш віддаленими від Другої світової війни, це був час, коли вже про «бандерівців» ніхто не згадував, коли почали відходити в минуле і самі події війни, і Голокост, про який так чи інакше на радянських теренах ніхто не міг говорити. І цей період в Україні виглядає для чехів дуже знайомо – ера застою, ера брежнєвізму, багато людей це ще пам’ятають», – переконаний Давід Свобода.

Ця частина виставки розповідає про зростання добробуту радянських людей, але водночас і придушення всіх проявів свободи, боротьбу правозахисного руху і, зрештою, початку горбачовської «перебудови». І навіть цей період, що у Східній Європі був сповнений надій та позитивних емоцій, в Україні був позначений найбільшою в світі ядерною аварією в Чорнобилі.

Свою власну Оксамитову революцію могли б нагадати чехам події на українському Майдані і, врешті, поставити в контекст останні події – війну на сході, яка триває, та окупацію та анексію Росією українського Криму.

На думку посла України Євгена Перебийноса, який був присутній на відкритті виставки, вона є важливою подією, тому що протягом багатьох десятиліть чеське суспільство було позбавлене об’єктивної інформації про історію України.

«Усе, що ми зустрічали в публічному просторі в розмовах про Україну, це були штампи і стереотипи, закладені ще комуністичним режимом. І як не дивно, але ці стереотипи залишилися, вижили і продовжують існувати до сьогодні, зокрема і щодо міжвоєнної української історії. Звичайно, складно вкласти непросту історію України ХХ століття у 20 панелей, але основні факти, викладені тут, все ж дають можливість людині, яка необізнана з українською історією, скласти уяву на основі об’єктивної інформації», – наголошує посол України у Празі.

Виставку на площі Їржі з Подебрад можна буде побачити з 7 до 28 червня 2021 року. Співорганізаторами виставки є Міський округ Праги 3 та Посольство України в Чехії.