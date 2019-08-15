Як брати з Волині створили успішний бізнес у США

Вони прибирали у ресторанах, розвозили пошту, працювали на будівництві. Через 18 років після прибуття до США брати з Волині володіють кількома успішними бізнесами у столиці Каліфорнії.

У великому американському будинку збирається велика українська родина. П’ятеро братів Скоць одночасно мають вихідний, таке трапляється доволі рідко. Зібрались родинами відзначити американське свято – День Незалежності. Це той з вечорів, коли про роботу не говорять. Але вчора був напружений робочий день.

Компанія USKO займається перевезенням вантажів по всій Америці.

«Спочатку придбав своїх декілька траків – і з цього почалось. Три, п'ять – і з цього почалось зростання», – розповідає власник компанії Влад Скоць.

Американська мрія Влада почалася у 2001 році, коли разом з братами Миколою, Віталієм і Сергієм прилетів у Сакраменто до старшого брата Степана.

«Він нам вже зарання дуплекс підготував, місце, де ми будемо проживати, дуплекс по сусідству зняв. Декілька місяців чекав, щоб другим не здали, щоб ми разом жили», – згадує Віталій. Сергій додає: «Холодильник... Все було обставлено. Ліжка... Він все підготував, щоб ми жили разом».

Першим викликом для братів стало вивчити англійську мову.

«Пішли на роботу, прибирали в ресторані. Ходили вночі прибирати, а вдень – в школу. Вісім місяців по 5-6 годин на день ми вчили англійську», – каже Віталій Скоць.

Микола Скоць згадує, що зовсім не знав англійської: «Навіть до десяти порахувати не міг».

Працювали на будівництві, розвозили пошту. Згодом братам вдалося зібрати гроші на купівлю їхньої першої вантажівки.

«Ми дружньо жили, в нас навіть один рахунок в банку був, ми не розділялись. Коли купили перший трак – ми чергувались», – розповідає Віталій. Вдвох їхали в рейс, вдвох залишалися вдома. «Ми тоді за рік багато наїздили. 300 тисяч за рік. Це дуже багато», – каже Сергій Скоць.

За кілька років брати купили другу вантажівку і почали набирати людей. Так заснували компанію USKO. Керувати внутрішніми перевезеннями взявся Влад. Віталій очолив напрямок міжнародних пересилок вантажів. Сергій зайнявся технічною підтримкою, а наймолодший Микола – один із менеджерів диспетчерського відділу. Сьогодні в їхній компанії працює понад 150 людей. Більшість – українці та американці українського походження. Тут конкурентна зарплата, якісне медичне страхування і навіть безкоштовні обіди для працівників.

«Потрібно робити те, що ти любиш, кожен день, і старатись робити так для інших, як би ти хотів, щоб робили для тебе», – вважає Влад. Не всі компанії це витримують, каже Микола: «Це нелегко, але оскільки в нас був правильний фундамент, ми це робили порядно, справедливо. Воно приносить свій успіх».

Старшому брату Степану – 60 років. Він – єдиний, хто не приєднався до сімейного бізнесу. Знайшов себе у галузі продажу нерухомості.

Степан останнім прийшов на вечерю на День Незалежності США. За столом розповідає свій секрет успіху в імміграції.

«Допомагає – це коли людина старається працювати, треба працювати новому іммігрантові в два рази більше. Бути hardworking (працьовитим). По-друге, допомагає, коли ми допомагаємо одне одному. Разом завжди легше», – каже власник агентства нерухомості Степан Скоць.

Родина – понад усе, так їх виховали батьки, каже Степан. До слова, їх п’ятеро, але це не повний список родини Скоць. В Україні залишилось ще п’ятеро братів. Тож в їхніх батьків – уже 53 онуки.

Скоці активно підтримують українську діаспору в Сакраменто, передають гуманітарну допомогу на Батьківщину.

До Дня Незалежності діти Скоців, за американською традицією, запускають феєрверки. Брати спостерігають за своїми дітьми, яких виховують за тими ж принципами, за якими їх виховували батьки – триматися разом, куди б не занесло життя.