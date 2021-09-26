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Як із Криму заглушили українські ЗМІ?

Як із Криму заглушили українські ЗМІ?
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Як із Криму заглушили українські ЗМІ?

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Як із Криму заглушили українські ЗМІ? Чому на Херсонщині дивляться телеканал «Звезда» і не бачать 1+1?

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Як із Криму заглушили українські ЗМІ? Чому на Херсонщині дивляться телеканал «Звезда» і не бачать 1+1? Українське село – без українського радіо й телебачення. Від Першокостянтинівки Чаплинського району Херсонської області до адмінмежі з Кримом трохи більше ніж сім кілометрів. Два роки тому наші журналісти побували в Першокостянтинівці, й тоді місцеві скаржилися або ж на відсутність українських телеканалів і радіохвиль, або ж на погану якість сигналу й картинки. Чиновники обіцяли все владнати, для цього на телерадіовежі в Чаплинці встановили потужні передавачі. Чи з’явився український сигнал у селі поряд з окупованим Кримом, перевірила редакція Крим.Реалії.

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