Ялта без лікарів

Ялта залишилась без лікарів. Місцеві активісти кажуть, що після приходу Росії кримчани залишились без Криму і без медицини. У Ялті не вистачає 50% лікарів – і це дані влади Криму, призначеної Кремлем. Ситуація критична ще й через пандемію коронавірусу, показники захворюваності в Ялті - одні з найвищих у Криму. До міста час від часу перекидають так звані медичні десанти – лікарів із Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медициною в Ялті опікується не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії. Ялтинці проти такого експерименту і просять повернути медицину, яка була в місті «до приєднання Криму до Росії». Як нищать медицину в курортному місті? Як лікувати дітей, якщо немає дитячого стаціонару? І як у таких умовах виживають ялтинці?