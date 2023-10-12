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Культура

«Слава не поляже»: 140 років від дня народження українського скульптора Михайла Бринського

Пам’ятник бійцям Гірської бригади УГА у Яблонне в Под’єштєді, відкритий 1921 році. Чехія. Автор проєкту Михайло Бринський. На центральній стелі викарбувані слова з поеми Тараса Шевченка «До Основ’яненка»: «Слава не поляже».
(Рубрика «Точка зору»)

Минає 140 років від дня народження українського скульптора Михайла Бринського (11.10.1883 – 10.1.1957). Не часто, на жаль, його згадують в Україні, мало знайомі з роботами мистця сучасники і на батьківщині, і в Чехії – місці його найбільших творчих здобутків.

Народився Бринський у Долині, що на Івано-Франківщині. З мрією про мистецтво пройшов він Європою: від польського Закопаного – до Відня і Праги.

Саме чеське середовище найбільше підтримало мету – відтворити уяву про нездоланність української національної мрії про волю, про перемогу народу над гнобителями.

Своє місце в мистецтві Михайло Бринський після художньої школи в Закопаному шукав у Відні, далі навчався в тодішній Чехословаччині, в Академії мистецтв у Празі, яка дала найбільше – можливість реалізувати задумане. Скульптор володів багатою уявою, сміливим творчим почерком, який допомагав, долаючи стереотипи, іти своєю дорогою.

Фото Михайла Бринського з анкети УГК в тогочасній Чехословаччині
Фото Михайла Бринського з анкети УГК в тогочасній Чехословаччині

Як вояк УГА (четар) Михайло Бринський про долю своїх побратимів ніколи не забував. Так народився один з його найвиразніших творів – пам’ятник воїнові Української Галицької Армії Миколі Шемердякові – молодому шахтареві, який з молотом у руці упав над недочитаною книжкою.

Пам’ятник був встановлений у 1924 році у місті Пршібрам на кошти української громади, у 2018 році пам’ятник вдалось відновити завдяки «Міжнародною асоціацією українців «ЄвроМайдан»» за сприяння посольства України в Чехії.

Пам'ятник вояку УГА, шахтареві, Миколі Шемердяку за проєктом Михайла Бринського
Пам'ятник вояку УГА, шахтареві, Миколі Шемердяку за проєктом Михайла Бринського

Найбільшим і найпроникливішим українським монументом на чеських землях є пам’ятник бійцям Гірської бригади УГА на цвинтарі селища Лада в Под’єштєді (нині частина міста Яблонне в Под’єштєді).

Михайло Бринський звернувся тут до Тараса Шевченка, до його «Кобзаря». На центральній стелі пам’ятника викарбувані слова з поеми «До Основ’яненка»: «Слава не поляже». Обабіч напис чеською та німецькою мовами: «Українці своїм полеглим братам».

На одній зі стін пам’ятника викарбувані імена 31 загиблого вояка. Пам’ятник був відкритий у жовтні 1921 року на кошти тодішніх українських емігрантів.

Цей монумент Михайла Бринського належить до найбільших воєнних меморіалів українським воякам поза межами України.

Лада в Под’єштєді (Lada v Podještědí, до 1946 р. Яблонне в Под’єштєді) - пам’ятник бійцям Гірської бригади УГА
Лада в Под’єштєді (Lada v Podještědí, до 1946 р. Яблонне в Под’єштєді) - пам’ятник бійцям Гірської бригади УГА

Скульптор створив також портрети Івана Франка, Івана Горбачевського, Володимира Кобринського, здобув другу премію в міжнародному конкурсі на пам’ятник Тарасу Шевченкові в Харкові у 1930 р. (перша премія після тривалих суперечок у 1933 році була присвоєна Матвію Манізеру).

Важливо, що твори мистця збереглись, вони прикрашають музеї і приватні збірки в Україні, а також музеї й галереї Чехії та Словаччині.

Виставка творів скульптора Михайла Бринського могла б нині розкрити багато цікавих сторінок української історії й культури.

Михайло Бринський намагався повернутись в Україну, але з радянським режимом спільної мови не знайшов.

Помер митець у Празі в 1957 році, похований на цвинтарі в Подєбрадах.

Оксана Пеленська – дослідниця, багаторічна співробітниця Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті імені Івана Франка (1970 рік, диплом з відзнакою), протягом 1986–1989 років навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. У 1992 році – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 року працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993–1995 років – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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