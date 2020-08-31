За час пандемії американці заощадили 91 мільярд доларів, працюючи з дому – дослідження

Мешканці США зекономили 91 мільярд доларів, працюючи з дому під час пандемії коронавірусу, – такими результатами свого дослідження поділився Адам Озімек, головний економіст платформи Upwork, яка об'єднує компанії та приватні особи, що займаються бізнесом.

Лише витрати на транспорт на роботу і додому американцям обходились на день у 758 мільйонів доларів.

Якщо рахувати, що кожна година, яку люди проводили в транспорті, коштує 12.50 доларів (це середня мінімальна оплата праці за годину), то в період пандемії американці зекономили близько 411 мільйонів доларів за день. Своїми підрахунками поділився Bloomberg News.

Економіст Озімек додав, що ще близько 183 мільйонів доларів на день американці економлять, зменшивши кількість поїздок на заправку чи до механіка.

В час пандемії – менше автомобілів на дорогах, трапляється менше аварій, покращилась якість повітря, все це зберегло сімейним бюджетам країни в середньому ще 164 мільйона доларів.

В інтерв'ю агенству Bloomberg економіст Озімек заявив, що кожен у США, хто до пандемії витрачав гроші на дорогу в офіс і назад, з середини березня зекономив на транспорті в середньому 2 тисячі доларів.

В американських містах, як то Нью-Йорк чи столиця Вашингтон, люди під час пандемії економлять в середньому півтори години на день на поїздках в транспорті, коли працюють з дому.