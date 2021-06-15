Зарплата директорам шкіл тисяча доларів: турбота про освіту чи піар мера Львова Садового?

ЛЬВІВ – З 1 вересня директорам шкіл, які входять до Львівської територіальної громади, міська влада Львова пообіцяла підняти зарплату до тисячі доларів. Таке рішення ухвалене на міськвиконкомі. Інформація про ці наміри міської влади спричинила неоднозначні дискусії. Втім останнє слово – за депутатами.

Зарплата директора школи з нового навчального року має бути не меншою, аніж 27 тисяч гривень. Мова не про гроші, наголосив під час виконавчого комітету мер Львова Андрій Садовий, а про зміну ставлення до освіти. Адже сьогодні середня зарплата директора – 10-15 тисяч гривень. Щоби керівники шкіл отримали удвічі вищу оплату праці, у міському бюджеті потрібно знайти близько 15 млн. гривень для 127 директорів.

Це перший крок

«Ця сума буде отримана за умови виконання показників ефективності, тобто так званих КРІ (ключові показники ефективності), які важливі з точки зору функціонування освіти. Мова йде про кошти, які були згенеровані управлінням освіти за рахунок економії певних видатків. Це перший крок, але плануємо наступний. Поки що не кажу який, але і держава теж має виконувати своє зобов’язання перед освітянами. Хоча ми не чекаємо її рішення і робимо власним ресурсом міста, бо розуміємо важливість освіти», – каже Радіо Свобода перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Яким буде другий крок міської влади щодо освітян, Андрій Москаленко не уточнив.

У ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса Львівської міської ради – 140 працівників. Тут навчається 1100 учнів, а з 1 вересня, буде майже 1200, бо збільшиться число першокласників. Директор ліцею Світлана Уралова говорить у коментарі Радіо Свобода, що підняття зарплати – це достойний крок міської влади.

Зарплата директора не дуже висока

«Зарплата директорів на сьогодні не дуже висока і ми беремо години для викладання, щоб почувати себе більш-менш комфортно. Можемо взяти не більше 9 годин, але виходить менше, бо (керівна) діяльність не дозволяє стільки часу приділити урокам. Вчителі вищої категорії, маючи посадовий оклад, класне керівництво, години за перевірку зошитів та інші доплати, отримують зарплату вищу від директора, а функціональні обов’язки інші. Мій день може розпочатись і о 5, і 6 ранку, якщо якийсь розрив мережі чи щось інше трапиться. Переживаєш, чи група повернулась, чи все гаразд, телефон зажди при мені», – зауважила Світлана Уралова.

Популярною у Львові є і школа-гімназія імені Шептицьких. Набір учнів уже завершений і вільних місць немає на 2021 рік. Тут навчається 354 учні і працює 42 вчителів.

Думаю, другим кроком буде підняття зарплати вчителям

«Коли почув про те, що міська влада планує підняти зарплату директорам, то одразу виникло запитання, а що буде з вчителями. Бо великий обсяг роботи виконують саме вчителі. Думаю, що рішення міської влади – це перший крок, тобто почати з директорів, а другим кроком буде підняття зарплати вчителям», – говорить директор школи-гімназії Юрій Смакоус.

Рішення про підняття зарплати директорам шкіл чиновники обговорили на виконкомі, але останнє слово за депутатами, які мають проголосувати за цю пропозицію на сесії. Голова комісії фінансів і планування бюджету Львівської міськради, депутатка Наталія Шелестак про наміри мера і його команди збільшити удвічі зарплату директорам дізналась від Радіо Свобода.

З депутатами питання не обговорювали

«З депутатами це питання не обговорювали. Тут змоделювали ситуацію – добрих посадовців і поганих депутатів. Це типовий хід мера Садового, який, як «свята людина» хоче добра, а депутати йому говорять про борги по бюджету, зокрема в медицині та освіті, понад 600 млн гривень, тому є поганими. Це піар на позитиві, бо круто підняти зарплату, коли у нас не закриті борги по виконаних роботах перед підрядниками. Тепер маємо знайти ще 15 мільйонів гривень. Впевнена, що депутати це питання проголосують, щоб не бути поганими на фоні мера. Просто якісь проєкти не будуть реалізовані», – наголосила Наталія Шелестак.

Шукатимуть 44 директорів шкіл

Намір підняти зарплату директорам ще й пов’язаний із конкурсом на посаду керівників 44 шкіл, щоб знайти найкращих претендентів, мовилось під час виконкому. Однак, наскільки прозорим буде цей конкурс і чи не лояльних кандидатів оберуть посадовці?

Галина Мельник, активістка громадської організації «Батьківська рада Львівщини». У неї двоє дітей-школярів. Вона не вважає, що рівень зарплати директора, покращить рівень шкільної освіти, як про це наголошують міські посадовці.

Купівля електорату перед майбутніми виборами

«Це така купівля електорату перед майбутніми виборами, бо директор керує вчителями. Я за достойну зарплату директорам, вчителям, вихователям дошкільних закладів, всім, хто працює. Вихователі отримують мізер. Але, заплативши одному, інший отримує мінімум. Молодь не хоче працювати у школі. Як на мене, підняття зарплати директора, не вплине на те, що припиняться побори на прибирання і ремонти класів. «Батьківська рада Львівщини» заборонила будь-які зібрання коштів у школі. Є дуже відповідальні директори, порядок у школі і всі задоволені, а є директори, яких нічим не зміниш», – зауважила Галина Мельник.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука», що відбувся наприкінці травня, заявив, що протягом року зарплата вчителів зросте на 30%. На початку року її підняли на 20%, а в грудні ще мають підняти на понад 8%. Для прикладу, якщо у січні 2021 року молодий вчитель заробляв 4859 гривень, то у грудні може мати 5265 гривень.

Про необхідність збільшення зарплати вчителям говорив на цьому форумі і президент Володимир Зеленський, який у передвиборчій кампанії обіцяв освітянам 4 тисячі доларів зарплати.