Радіо Свобода Weekly. Пресмарафон Зеленського і продовження «вагнергейту»

Падіння 32 блокпосту: чому спроби врятувати оточену позицію завершились тяжкими втратами?

Позиції українських сил в зоні АТО, що були розміщені на трасі Р-66 восени 2014 перетворилися на арену запеклих боїв. Найбільш драматично розвивалися події навколо 32 блокпосту. «Донбас.Реалії» поговорили з учасниками тих подій, щоб зрозуміти: чому тоді позиція опинилася в оточенні, що призвело серйозних втрат під час боїв за 32-й блокпост і чому його так і не вдалось утримати під контролем?

Загроза загострення у війні Росії з Україною. Що може статися?

Бойові дії на Донбасі не припиняються, а тим часом знову ширяться розмови про можливу більшу війну. Росія зосередила десятки тисяч військових у своїх західних областях та в окупованому Криму, через що є побоювання нового великого наступу. Встановити достеменно наміри Москви неможливо. Що відомо про нинішню напружену ситуацію?

Термін дії «жовтого» сертифікату про вакцинацію від COVID-19 скоротять

Термін дії «жовтого» сертифікату, який підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від COVID-19, скоротять до 30 днів замість 120, як було досі.

«Ковід» і вагітність: небезпека, ризики і страх вакцинації

Під час пандемії вагітні жінки наражають на небезпеку не лише себе, вони також ризикують життям і здоров’ям своєї майбутньої дитини, зауважують медики. Лікарі наполегливо радять майбутнім мамам і жінкам, що годують грудьми, вакцинуватися проти COVID-19, адже користь від щеплення переважає високі шанси важкого перебігу захворювання у вагітних. Чому варто про це подумати?

Зеленський про державний переворот і Ахметова, «вагнерівців» та Єрмака, ЄС і Росію. Найголовніше з пресмарафону президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками 30 українських та міжнародних засобів масової інформації. Пресмарафон тривав майже 6 годин. Радіо Свобода пропонує короткий матеріал, з якого можна швидко дізнатися про важливі відповіді голови держави на актуальні запитання журналістів.

Зеленський Радіо Свобода: «Є люди часів Януковича, але це не його соратники»

Журналіст Радіо Свобода нагадав Володимиру Зеленському про його обіцянку віддати посади «новим обличчям». Зокрема Максим Савчук запитав про Олега Татарова – чинного заступника керівника Офісу Президента України, який за часів Януковича працював заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ.

Продовження «Вагнергейту»: як розвідникам України, які готували спецоперацію, анулювали закордонні паспорти

Про масштабну спецоперацію української розвідки із пошуку та затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» говорять із липня минулого року. Адже саме тоді спецоперація провалилась – найманці так і не потрапили до Києва, де їх планували затримати українські силовики.

Через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади указом президента Володимира Зеленського. Окрім Бурби, з обійманих посад звільнили ще щонайменше чотирьох співробітників Головного управління розвідки (ГРУ) Міністерства оборони, які і готували спецоперацію. Чому і як це сталось – читати розслідування.

Як зупинити Путіна? Заходу радять: вже зараз від’єднати Росію від SWIFT та відмовитися від «Північного потоку-2»

В Україні та США все впевненіше говорять про реалістичність планів нового вторгнення російської армії в Україну. Вторгнення може відбутися наприкінці січня – на початку лютого, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов. Біля українського кордону зосереджено понад 92 тисячі військовослужбовців, стверджує голова української розвідки. Наскільки ймовірно вторгнення та як йому запобігти?

«Міфи Радянщини». Хто насправді створив індустріальний стрибок Донбасу

Індустріальний розвиток Донбасу – не результат роботи радянської влади, а європейський капітал: наприкінці 1880-х Бельгія, Франція та Британія вкладали мільйони, щоб відкрити промисловість на сході України, а після Жовтневого перевороту вони назавжди втратили свої заводи. Навіщо взагалі іноземні країни приїжджали у східний регіон, та як сучасна Бельгія ставиться до України? Про це розповідає Євген Бершеда, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Бельгія у 2008-2010 роках. Він став одним з експертів документального фільму «ЄвроДонбас» режисера Корнія Грицюка.

Черговий похорон, демонстрації й розпач на кордоні Польщі та Білорусі – фотогалерея

На кордоні між Польщею і Білоруссю 22 листопада на морозі залишилися ночувати натовпи людей. А на вихідних поховали єменця, який помер після перетину кордону з Польщею. У самій Польщі пройшли демонстрації на підтримку сил, які охороняють кордон, а також з метою привернути увагу до складного становища мігрантів. Дивитись усі фото.