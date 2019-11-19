Зеленський призначив юриста зі США радником роботи з українською діаспорою

Вашингтон – Президент України Володимир Зеленський призначив американського юриста радником із налагодження відносин із етнічними українцями, які живуть у США й інших країнах.

Згідно з указом президента, Ендрю Мак, який очолює вашингтонський офіс київської юридичної фірми «Астерс», був офіційно призначений на цю посаду 5 листопада.

У повідомленні Міністерству юстиції США відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів Мак зазначив, що його призначення має невизначений термін, і його послуги не будуть оплачувати.

«Реєстрована особа особисто бере участь у конференціях та інших заходах, які сприяють зв’язкам між Україною і спільнотою американців українського походження та американським інвестиціям в Україні, що опосередковано може принести користь президентові України», – мовиться в повідомленні 14 листопада.

Призначення Мака відбулося в час, коли репутація України у США значно постраждала на тлі слухань про імпічмент під керівництвом демократів щодо того, чи справді президент Дональд Трамп заблокував військову допомогу Україні з метою тиску на Володимира Зеленського, щоб домогтися розслідування проти його потенційного суперника на президентських виборах 2020 року.

Республіканці намагалися частково захистити Трампа, змальовуючи Україну як одну з найбільш корумпованих країн світу.

Згідно з повідомленням Міністерству юстиції, роль Мака, «найімовірніше, передбачає» спілкування зі ЗМІ американців українського походження або з тими ЗМІ, які читає ця спільнота.

Мак: буду працювати не для американців, а для діаспори

В інтерв’ю Радіо Свобода Мак заявив, що після того, як у квітні Зеленський був обраний президентом, із ним зв’язався один із радників Зеленського Андрій Єрмак, якого він назвав добрим другом. Він зазначив, що його зусилля зосереджені не на покращенні іміджу України серед американців, а на побудові міцніших зв’язків із українцями у США й Канаді.

«Діаспора величезна, але цей ресурс недостатньо використаний, – сказав він. – Моя роль – зміцнити наявні мости, але ще важливіше – побудувати нові».

«Моя мета – не інформувати американців, де на карті Україна, – сказав він. – Мене не наймали на посаду консультанта з питань зв’язків із громадськістю задля іміджу України в усьому світі».

Прес-секретарка Зеленського не відповіла на запит Радіо Свобода з проханням прокоментувати ситуацію. До Єрмака не вдалося звернутися за коментарем.

Мак – другий американський лобіст, зареєстрований відповідно до закону США про реєстрацію закордонних агентів, який працює на користь влади Зеленського.

У квітні, за кілька тижнів до президентських виборів в Україні, адвокат із Вашингтону на ім’я Маркус Коен найняв компанію Signal Group Consulting, LLC, щоб покращити міжнародний імідж Зеленського і організувати зустріч між членами його команди й посадовцями у Вашингтоні.

Пізніше Коен сказав Радіо Свобода, що заплатив майже 70 тисяч доларів за лобістські послуги з власної кишені і з доброї волі до Зеленського.

Спочатку Зеленський казав, що не знає Коена, але пізніше підтвердив зустріч із ним і заявив, що впевнений, що не просив Коена чи будь-кого іншого лобіював на його користь.

Добрянський: у Зеленського проблеми з бюджетом, треба приваблювати бізнес

Андрій Добрянський, директор комунікацій Українського конгресового комітету Америки, сказав, що існує понад 1 мільйон американців, які вважають себе українцями.

Основна роль Мака буде, найімовірніше, зосереджена на сприянні уявленню про Україну як місце для ведення бізнесу, сказав Добрянський. «Боротьба з уявленням про те, що Україна корумпована, ймовірно, буде частиною його роботи», – сказав він Радіо Свобода.

«Метою президента Зеленського є зростання економіки, бо він має дуже конкретні бюджетні проблеми», – додав він.

Україна веде переговори про новий кредитний пакет від Міжнародного валютного фонду. Низький рівень життя змусив багатьох громадян України шукати роботу за кордоном, у таких країнах, як сусідня Польща.

Зеленський, який у квітні переміг на президентських виборах, обіцяючи боротися з корупцією і прискорити економічне зростання, зустрічався з лідерами Світового конгресу України і Конгресу українців Канади під час візиту до Торонто в липні.

Ендрю Мак: робота в Києві й українське коріння

Згідно з біографією на сайті компанії «Астерс», Мак спеціалізується на міжнародних угодах із участю США, України й інших країн колишнього Радянського Союзу.

Компанія «Астерс», штаб-квартира якої розташована в Києві, має у своєму списку клієнтів найбільшого в Україні кредитора «ПриватБанк», який перебуває в центрі великої юридичної й політичної боротьби з участю колишнього співвласника банку, мільярдера Ігоря Коломойського.

Банк був націоналізований у 2016 році, коли міжнародні аудитори виявили в його балансі дірку в 5,5 мільярдів доларів; Коломойський, який має тісні зв’язки із Зеленським, наполягав на тому, що українські регуляторні органи націоналізували банк неналежним чином.

В інтерв’ю виданню Kyiv Post 2010 року Мак заявляв, що був прийнятий на роботу в бухгалтерську фірму PricewaterhouseCoopers у Києві у 2002 році і вирішив залишитися тут на довше після того, як «надихнувся» революцією 2004 року, яка привела до влади прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком.

У 2009 році Мак став керуючим партнером у великій юридичній фірмі Magisters, заснованій у Києві. Після того, як російська юридична фірма «Єгоров, Пугінський, Афанасьєв і партнери» придбала Magisters у липні 2011 року, Maк створив фірму у Вашингтоні, пов’язану зі схожою практикою.

Згадана російська фірма була співзаснована одним із одногрупників президента Росії Володимира Путіна в часи його навчання в юридичній школі в Санкт-Петербурзі

Мак народився в Нью-Йорку і виріс у районі Філадельфії, він має українське походження.