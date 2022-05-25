Зеленський висловив співчуття США щодо загибелі дітей у школі Техасу

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу США через загибель дітей у початковій школі американського міста Увальде, що у штаті Техас. Там у вівторок, 24 травня, нападник убив щонайменше 19 дітей.

«Я хотів би висловити співчуття рідним та членам сімей дітей, які були вбиті внаслідок жахливої стрілянини у школі в Техасі», – сказав Зеленський.

«Жахливо, коли у мирний час з'являються жертви стрільців», – наголосив український президент.

За даними американської поліції, 18-річний Сальвадор Рамос, одягнувши бронежилет та озброївшись гвинтівкою, відкрив вогонь у місцевій початковій школі Робб.

Він убив 19 дітей і двох дорослих, а також поранив ще кількох людей, перш ніж був застрелений поліцейськими.

Перед цим, повідомляють правоохоронці, Рамос вистрілив у свою бабусю. Вона вижила.

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс виступили із заявами. Вони засудили напад і висловили співчуття родинам загиблих, а також закликали американське суспільство об'єднатися у справі встановлення причин таких нападів та у намаганні зробити все необхідне, щоб такого більше не було.

Нещодавно, 14 травня, 18-річний нападник у бронежилеті, озброївшись автоматичною гвинтівкою убив десять людей у супермаркеті міста Баффало у штаті Нью-Йорк. На шоломі стрільця була закріплено відеокамера, з якої зловмисник транслював напад в режимі онлайн.