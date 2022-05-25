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Зеленський висловив співчуття США щодо загибелі дітей у школі Техасу

Люди плачуть біля громадського центру Ssgt Willie de Leon, куди після нападу вивезли учнів із початкової школи міста Увальде, штат Техас. США, 24 травня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу США через загибель дітей у початковій школі американського міста Увальде, що у штаті Техас. Там у вівторок, 24 травня, нападник убив щонайменше 19 дітей.

«Я хотів би висловити співчуття рідним та членам сімей дітей, які були вбиті внаслідок жахливої стрілянини у школі в Техасі», – сказав Зеленський.

«Жахливо, коли у мирний час з'являються жертви стрільців», – наголосив український президент.

Початкова школа Робб, учні якої зазнали нападу стрільця у місті Увальде, штат Техас. США. 24 травня 2022 року
Початкова школа Робб, учні якої зазнали нападу стрільця у місті Увальде, штат Техас. США. 24 травня 2022 року

За даними американської поліції, 18-річний Сальвадор Рамос, одягнувши бронежилет та озброївшись гвинтівкою, відкрив вогонь у місцевій початковій школі Робб.

Він убив 19 дітей і двох дорослих, а також поранив ще кількох людей, перш ніж був застрелений поліцейськими.

Увальде, Техас. 24 травня 2022 року
Увальде, Техас. 24 травня 2022 року

Перед цим, повідомляють правоохоронці, Рамос вистрілив у свою бабусю. Вона вижила.

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс виступили із заявами. Вони засудили напад і висловили співчуття родинам загиблих, а також закликали американське суспільство об'єднатися у справі встановлення причин таких нападів та у намаганні зробити все необхідне, щоб такого більше не було.

Нещодавно, 14 травня, 18-річний нападник у бронежилеті, озброївшись автоматичною гвинтівкою убив десять людей у супермаркеті міста Баффало у штаті Нью-Йорк. На шоломі стрільця була закріплено відеокамера, з якої зловмисник транслював напад в режимі онлайн.

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