США: 19 дітей загинули через стрілянину в школі, Байден закликав протидіяти збройному лобі

Щонайменше 19 дітей, а також двоє дорослих були вбиті в стрілянині в початковій школі в Увальде, штат Техас, повідомили американські медіа напередодні.

За даними поліції, 18-річний Сальвадор Рамос відкрив вогонь у місцевій початковій школі Робб. Він вбив 19 дітей і двох дорослих, а також поранив ще кількох людей, перш ніж був застрелений поліцейськими.

Перед цим, повідомляють правоохоронці, Рамос вистрілив у свою бабусю. Вона отримала медичну допомогу і вижила.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив зі зверненням, в якому нагадав, що подібні напади на школи траплялися і під час його роботи віцепрезидентом у адміністрації президента Барака Обами. Тоді, в 2012 році, 20 дітей і семеро дорослих загинули під час стрілянини в школі Сенді Гук у Ньютауні, штат Конектикут.

Байден розкритикував збройне лобі в США і закликав вжити заходів для врегулювання обігу зброї.

«Якщо 18-річний може зайти в збройний магазин і купити дві штурмові швинтівки, це просто неправильно. Для чого, заради Бога, може бути потрібна штурмова гвинтівка, окрім як аби вбити когось? Олені не бігають лісами в кевларових бронежилетах. Це просто божевілля», – заявив він.

У грудні 2021 року в ході стрілянини в американському штаті Колорадо щонайменше шестеро людей загинули, в тому числі й підозрюваний. Чоловік відкрив вогонь у кількох місцях у Денвері, перш ніж був застрелений.