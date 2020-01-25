«Труднощі перекладу»: звернення Зеленського викликало обурення в Румунії

Згадка про Північну Буковину у зверненні президента України Володимира Зеленського до Дня соборності спричинила скандал у Румунії. Посол України в Румунії Олександр Баньков, пояснив, що причиною непорозуміння став «неточний переклад».

У своєму відеозверненні 22 січня Зеленський нагадує про короткочасну угоду 1919 року, відому як Акт Злуки, який мав на меті створити єдину українську державу наприкінці Першої світової війни. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

«Більшість території Галичини зайняли польські війська, Північну Буковину – румуни» – йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського. Проте англійською мовою цитату Зеленського переклали так, що північна частина колишньої Австро-Угорщини була Румунією «окупована».

Переклад викликав невдоволення в уряді Румунії, через що 22 січня Міністерство закордонних справ Бухаресту та Державний секретар Міністерства закордонних справ Дан Некулеску зустрілися з послом України Олександром Баньковим. Як повідомляє румунське інтернет-видання Universul, румунська сторона попросила пояснення щодо згадок Румунії у виступі президента України, наголосивши на необхідності правильно розуміти історію.

У Бухаресті заявляють, що об’єднання території Буковини з Румунією було визнано на міжнародному рівні у 1919 році Сент-Жерменським мирним договором між головними союзними державами та державами, що утворювалися після розпаду Австро-Угорщини.

Північна частина Молдавського князівства, пізніше відома як герцогство Буковина, у 1775 році була захоплена Австрійською імперією, але наприкінці Першої світової війни територія увійшла до складу Румунії.

У 1939 році її північна частина була анексована Радянським союзом після пакту Молотова-Ріббентропа між Москвою та нацистською Німеччиною. І лише після розпаду Радянського Союзу у 1991 році територія увійшла до складу України.

У своєму дописі у фейсбуці 23 січня Баньков пояснив, що на тлі розпаду Австро-Угорської імперії та національних рухів в її колишніх провінціях виникла ситуація, коли ці історичні території не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому «їхнє захоплення іншими сусідніми державами не можна вважати «окупацією».

Посол наголосив, що попри те, що це офіційний переклад, він не змінює початковий зміст заяви. У цьому, пише Баньков, можуть переконатися усі охочі, переглянувши оригінал відеозвернення українською мовою.

«Я щиро шкодую про цю неприємну ситуацію», – написав Баньков, додавши, що «врешті-решт, це результат неправильного перекладу та безпідставних тлумачень».

У результаті неправильного тлумачення, на думку посла, виникли твердження про те, що Румунія звинувачує президента України в окупації Північної Буковини та, що Зеленський «підтримує агресивний ревізіонізм у стилі Путіна».

Банков також додав, що переклад вже змінено. У новій версії слово «occupied» (окупований – ред.) замінили на «taken» (зайнятий – ред.)

Однак слова Банкова не були переконливими для всіх. Деякі користувачі у коментарі під дописом посла продовжують висловлювати своє невдоволення. На їхню думку, особливої різниці між словами «окупований» та «зайнятий» немає.

На інцидент відреагували також українські користувачі Facebook. Так наприклад, у своєму дописі депутат Володимир Ар’єв заявив, що ситуація виглядає принизливо, тому що дипломатичний конфлікт виник через непрофесійність, а не з питань принципів. Ар’єв стверджує, що цього б не сталося, якби в управлінні державою брали участь професіонали та порадив Офісу Президента подарувати збірку угод Паризької Мирної конференції.

«Список фейлів росте чи не щодня», додав Ар’єв.

Політичний аналітик Карел Волох відзначив, що Володимир Зеленський відзначився у кількох міжнародних конфліктах, але Путінові навпаки продовжує догоджати.

Це не перший інцидент у відносинах України та Румунії через Буковину. 26 травня користувач YouTube оприлюднив відео, у якому розповідав про «об’єднання» Румунії та Молдови та анексію Румунією української Буковини.