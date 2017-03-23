Ще одне відділення «Сбербанку» «перейменували» у Сумах

Кілька десятків активістів «Національного корпусу», «Правого сектору», «Свободи» та «Соколу» блокували сьогодні роботу вже другого відділення російського «Сбербанку» у Сумах.

Так само, як і 22 березня, учасники акції блокування роботи банку обклеїли вікна та двері листівками та наліпками з написами «Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші» і «#rusbankover».

Крім того, активісти також заклеїли частину назви банку плакатом так, щоб вийшов напис «Смертьбанк», та фарбою написали на вході до банку слово «зачинено».

Як повідомив Радіо Свобода учасник акції Андрій Дудка, філія банку сьогодні працювала, утім, коли вони почали наклеювати перші листівки, працівники банку повісили на двері оголошення, що «з технічних причин відділення не працює», покинули приміщення та зачинили вхід.

Після вчорашньої акції біля центрального відділення «Сбербанку» у Сумах біля намету досі «чергують» учасники блокування. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зараз їх там двоє.