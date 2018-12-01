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01 Грудень 2018, Київ 14:10
Новини | Політика

«Агресор намагається зламати нашу незалежність» – Порошенко у річницю референдуму 1 грудня 1991 року

За рік до здобуття Незалежності України. Київ, 30 вересня 1990 року. Мітинг Народного руху України, на якому закликали до виходу України зі складу СРСР. Окрім синьо-жовтих прапорів майорять і червоно-чорні

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Президент України Петро Порошенко привітав українців із черговою річницею всеукраїнського референдуму про незалежність України 1 грудня 1991 року.

«1 грудня 1991 року – одна з центральних віх новітньої історії незалежної Української Держави. Десятки мільйонів українців, за якими стояли покоління борців за волю і свободу Батьківщини, тоді сказали своє переконливе «Так» на Всеукраїнському референдумі», – написав президент на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук»у суботу.

Акція «Поховання СРСР», яку організувала Спілка незалежної української молоді. Київ, 1 жовтня 1990 року
Акція «Поховання СРСР», яку організувала Спілка незалежної української молоді. Київ, 1 жовтня 1990 року

Водночас президент зазначив, що обстоювати і захищати свою свободу українцям доводиться і сьогодні, коли «агресор намагається зламати нашу незалежність». «Знаю, ми вистоїмо і обов'язково переможемо, адже правда за нами», – написав він.

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Було винесено одне запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18 % населення України. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».

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