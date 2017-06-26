Росіяни з путінського царства заздрять українцям (світова преса)

Шведський часопис Svenska Dagbladet пише про інший бік образу України очима відомого шведського журналіста-міжнародника. Французький тижневик Le Point розмірковує над візитом президента України до СШA і новим пакетом санкцій проти Росії. Ту ж таки тему під кутом символізму відвідин президентом України Білого дому зачіпає популярне ірландське видання The Irish Times.

Шведський часопис Svenska Dagbladet друкує матеріал «Погляд на Україну як на місце бійні є неправильним». У підзаголовку додається, що війна, яку веде Росія в Україні, забрала тисячі людських життів. В Україні також вирує поширена корупція. Проте там існує й інша Україна». Україну відвідав ветеран шведської міжнародної журналістики Стаффан Геймерсон. Він розпочав свою подорож Україною із заходу на схід. Геймерсон, зокрема, згадує, що його позитивно вразило західноукраїнське містечко Невицьке.

«Це була Україна. Але тут не смерділо корупцією, насильством та злиднями. Виявляється, існує й інша Україна!», – пише ветеран шведської міжнародної журналістики Геймерсон.

Автор пише, що ця українська місцевість була настільки гарною, що захоплювала подих. Тут поєднувались краса природи і архітектури. На горі стояв мальовничий замок габсбурзької доби, а вазони з квітами та гарні жінки у місцевому вбранні вказували на те, що Геймерсон міг би бути десь, скажімо, в австрійській провінції Тіроль. Кожні два кілометри, втім, на дорозі були облаштовані елегантні сучасні автозаправки, до яких прибуває велика кількість автомобілів із сусідніх Польщі та Словаччини, бо ж ціни на бензин в Україні є значно дешевшими. Мобільний телефон працював чудово, a у місцевому українському ресторанчику без проблем приймали кредитну картку American Express. Це також була Україна! Далі Геймерсон пояснює шведським читачам деякі моменти історії України.

«Незалежність прийшла до України лише 1991 року. Перед тим її плюндрували, і людей кидали за ґрати російські царі, польські королі, а також диктатори на зразок Сталіна та Гітлера. А три роки тому Путін вкрав в України Крим, а на Донбасі почався «заморожений» конфлікт з підтримуваними Росією бойовиками, де керовані Путіним сепаратисти проголосили свою «республіку», у якій живе «летаргічне» населення», – Гемерсон.

Шведський журналіст веде далі, що Україна – це також і Київ, де відбулась революція на Майдані 2014 року, яка повалила корумпованого, проросійського президента за те, що він, проігнорувавши бажання українців зблизитись з ЄС, повністю продався Путіну. Нині українці вперше у своїй історії можуть подорожувати без візи до країн «шенгену», а росіяни з путінського царства можуть їм лише заздрити.

«Погляд на Україну як на місце бійні є неправильним»

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point вміщує матеріал «Україна: Трамп приймає Порошенка, посилюючи санкції проти Росії». Видання нагадує, що після відвідин Білого дому президентом України Петром Порошенком, адміністрація США оголосила про посилення санкцій проти Росії за підтримку Москвою сепаратистів в Україні. Тижневик пише, що Україна перебуває у вирі конфлікту з проросійськими бойовиками з 2014 року, а бойові дії на сході України забрали більш ніж 10 тисяч людських життів. Водночас французьке видання вважає, що вже сам візит українського президента до США став великим успіхом для України.

Видання також пише, що новий пакет санкцій США проти Росії, про який було оголошено у Вашингтоні, має у собі список з 38 компаній та окремих осіб в Україні, а також двох представників російського керівництва, які працюють в окупованому Росією українському Криму.

«Нові санкції США проти Росії мають на меті і надалі чинити тиск на російський уряд з тим, аби віднайти дипломатичне вирішення конфлікту в Україні», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнухін.

Le Point додає, що Москва одразу ж визначила нові санкції США диспропорційними і пообіцяла здійснити заходи у відповідь. Деякі російські посадовці вже навіть поквапились заявити, що нові санкції не матимуть жодного впливу на економіку Росії. Тим часом представники американської адміністрації зазначили, що санкції пов’язані у першу чергу з ситуацією на сході України, і ці санкції залишатимуться у силі, аж доки Росія не виконає взятих на себе зобов’язань, згідно з Мінськими угодами. У свою чергу наголошується, що санкції, пов’язані з анексією Росією українського півострова Крим, будуть скасовані лише тоді, коли Росія припинить окупацію півострова.

«Україна: Трамп приймає Порошенка, посилюючи санкції проти Росії»

Одне з найпопулярніших періодичних видань Ірландії The Irish Times присвячує статтю «Президент України вітає підтримку США, попри доволі скромні переговори з Трампом» аналізу візиту Порошенка за океан. Ірландське видання вказує на те, що президент України зауважив, наскільки важливо було провести переговори у Білому Домі ще до того, як туди запросять Володимира Путіна. Газета додає, що зустріч президента України з президентом США, попри її доволі скромний формат, стала важливою дипломатичною перемогою України над Росією. Водночас, як додає ірландський часопис, президент США, окрім традиційних люб’язностей, не надав потужного сигналу підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

The Irish Times зазначає, що, втім, від зустрічей президента України з віце-президентом США Майком Пенсом та держсекретарем Рексом Тіллерсоном очікувалось більше конкретики, аніж вийшло насправді. Хоча ірландське видання погоджується з важливістю самого символізму зустрічей українського президента у Білому домі.

Насамкінець ірландське видання з посиланням на держсекретаря Тіллерсона пише, що американська адміністрація, можливо, розглядає варіант, коли Україна та Росія можуть потенційно самі покласти край конфліктові на Донбасі без доволі недієвих Мінських угод, вироблених за участі Франції та Німеччини. А це, на думку The Irish Times, може вказувати на можливість більшої ролі, що її відіграватиме Вашингтон у справі розв’язання цієї кризи.

«Президент України вітає підтримку США, попри доволі скромні переговори з Трампом»