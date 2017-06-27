Радіо Свобода Daily: «формула Макрона» та урок історії від Порошенка для Путіна

Порошенко у Макрона

На пожвавлення «нормандського формату» очікує президент України Петро Порошенко. У Парижі він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Той у свою чергу заявив про відданість Мінським угодам і анонсував на кінець червня-початок липня зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Детальніше про «формулу Макрона» для України та урок історії від Порошенка для Путіна читайте тут.

«Описки» для українських суддів

Що відбувається після гучних обшуків, проведених українською прокуратурою? Наприклад, у 2015 році прокуратура Києва провела обшук в Окружному адмінсуді столиці у справі щодо можливого ухвалення суддями судових рішень у той час, коли вони перебували не в суддівських кріслах, а на відпочинку за кордоном. Чим все закінчилось для суддів та для журналістів, які опублікували цю резонансну історію? Це з’ясовувала програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

А тепер ще трішки новин із залів суду.

У Мукачівському суді, наприклад, частково виправдали обвинувачених у стрілянині в Мукачеві у 2015 році. За відсутності доказів їх виправдали за статтями про блокування доріг, бандитизм.

Солом’янський райсуд Києва ще на два місяці продовжив запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Засідання попередньо оголосили частково закритим, оскільки під час розгляду розголошуються дані про стан здоров’я, а Насіров проти.

За головного редактора інтернет-видання «Cтрана.ua» Ігоря Гужву, арештованого на вихідних, внесли заставу. 544 тисячі гривень привезла його заступниця Світлана Крюкова.

Історії колишніх полонених

Людьми, що пройшли крізь пекло, називають колишніх полонених українські правозахисники в одному зі своїх попередніх звітів. 26 червня відзначили Міжнародний день ООН на підтримку жертв катувань. Ми розпитали правозахисників що їм відомо про злочини в окупації, можливі порушення з боку українських військових, а також що їм розповідають постраждалі.

Символ нації

Автопробігом та зібранням на Хрещатику відзначили День кримськотатарського прапора. Про це дивіться у відео. А от розповідь про те, як національний прапор кримських татар пройшов шлях від давнини і повної заборони до відродження з народом і власного дня в календарі, читайте за лінком.

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