Порошенко вшанував Анну Київську і сподівається на «Формулу Макрона»

Париж – «Нормандська четвірка» вже у найближчі дні може зустрітися у Франції. Про це повідомив французький президент Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

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За словами обох лідерів, вони більше не хочуть годинних безрезультатних переговорів і тепер наполягатимуть на конкретних результатах. Емманюель Макрон дуже впевнено заявив, що він розраховує лише на реальні домовленості, а не переговори, які тривають роками і не можуть закінчитися, в той час, як на сході України не припиняється війна.

На запитання журналістів, чи не варто шукати якісь інші варіанти вирішення конфлікту, Макрон відповів, що спосіб вже знайдено, тому він не бачить сенсу вигадувати інші та знову витрачати час на довгі дискусії.

Макрон: Мінські домовленості мають запрацювати

Французький президент вважає, що краще зосередитися на імплементації Мінських домовленостей, причому розпочати це вже на наступній зустрічі у «Нормандському форматі», яку він пропонує провести найближчим часом – наприкінці червня або на початку липня.

Що я хочу від Мінського процесу – це проводити зустрічі, цілі яких чітко визначено до початку переговорів, щоб ми отримували конкретні результати

«Що я хочу від Мінського процесу – це проводити зустрічі, цілі яких чітко визначено до початку переговорів, щоб ми отримували конкретні результати. Я не хочу знову довгих дискусій, які не приводять до жодного прогресу. Якщо у нас буде продовжуватися така ж динаміка, то ми просто будемо проводити переговори знову і знову, на них ми не зможемо ні про що домовитися», – заявив французький президент Емманюель Макрон.

В цілому, обидва президенти посміхалися і виглядало, що вони знайшли спільну мову.

Порошенко сподівається на «Формулу Макрона»

Український президент Петро Порошенко не приховував свого задоволення результатами переговорів з Емманюелем Макроном, який, крім того, ще раз наголосив, що Франція не визнає анексії Криму.

Тож Порошенко заявив, що йому дуже імпонує наполегливість французького президента, яку він назвав «Формулою Макрона».

Ми домовилися, що покладемо на папір проекти можливих рішень «Нормандського формату». Можливо, вони будуть мати назву «Формула Макрона»

«Ми домовилися, що покладемо на папір проекти можливих рішень «Нормандського формату». Можливо, вони будуть мати назву «Формула Макрона», ми зможемо запропонувати суспільству план миру і деокупації сходу України. Ми впевнені, що саме цього чекає Європа, Україна і цілий світ», – зазначив Петро Порошенко.

Історичні крапки над «і»

Після офіційних зустрічей з французьким президентом, а потім спікером парламенту і прем’єром, Порошенко вирушив на могилу Анни Ярославни, королеви Франції, яка мрозташована у Сенлісі, неподалік Парижа. Анну Ярославну у Франції називають Анною Київською, але нещодавно Путін заявив, що вона «русская». Схоже, Петро Порошенко з українською громадою вирішив розставити всі історичні крапки над «і», йому це доволі добре вдалося.

Ви разом з нами маєте називати агресію – агресією, Росію – агресором, а Анну Київську – Анною Київською

«Весь світ має зараз бути з нами в умовах російської агресії. Ви разом з нами маєте називати агресію – агресією, Росію – агресором, а Анну Київську – Анною Київською», – сказав президент України.

А французький президент Емманюель Макрон розпочав прес-конференцію словами про те, що між Україною та Францією давні історичні стосунки і він особливо цінує те, що Петро Порошенко відвідає місце, де похована Анна Київська, бо це дуже важливо у контексті спільної тисячолітньої історії.