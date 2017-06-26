Макрон наголосив на важливості постаті Анни Ярославни

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України Петром Порошенком наголосив на давніх відносинах між Україною і Францією і важливості постаті королеви Франції Анни, дочки князя Київського Ярослава Мудрого.

«Між нашими двома країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія, і ви (Порошенко, - ред.) цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки важливою є ця історія XI століття, дуже давня, наскільки глибоко вкорінені наші давні відносини», – сказав він.

Як повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко, після переговорів у Парижі глава держави покладе квіти до пам’ятника Анні Київській у Санлісі.

У травні після зустрічі з Макроном президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну «русской».

1051 року Анна Ярославна, відома у світі як Анна Київська, дочка Київського князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди, вийшла заміж за Генріха I, короля Франції, і стала королевою. Це сталося майже за сто років до заснування селища Москви близько 1147 року, коли Москва вперше згадана в письмових джерелах. Лише через кілька століть по тому це місто об’єднало навколо себе землі, які ще пізніше склали державу, що взяла собі назву занепалої доти Київської Русі – «Русское» царство чи потім у візантійському звучанні «Россія», «Россійська імперія».

Перейняття назви давньоукраїнської держави є для сучасної Росії приводом для спекуляцій із заявами про ведення своєї історії від давньої Київської держави і тверджень про «російський» (рос. «русский») характер Київської Русі і її діячів.