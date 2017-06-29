Що відомо про делегацію «бізнесменів і політиків» з Іспанії, яка відвідала окупований Крим навесні

Рудольф Медведь

В середині квітня російські ЗМІ повідомляли про те, що до Криму прибула «делегація іспанських бізнесменів і політиків». МЗС України тоді заявив, що несанкціонований візит іспанців до окупованого Росією українського Криму є «складовою гібридної війни Росії проти України з метою продемонструвати уявну підтримку Іспанією незаконної анексії півострова». Спікер Мар'яна Беца підкреслила, що це питання МЗС України «тримає на контролі і уточнює більш детальну інформацію про склад делегації». Вона додала, що «позиція Іспанії щодо незаконного захоплення Криму залишається абсолютно незмінною».

Підконтрольний Росії міський інформаційний ресурс Євпаторії, розповівши про програму візиту іспанських місіонерів, повідомив про те, що в червні пройдуть «Дні іспанської культури в Криму». Іспанці обіцяли підготувати виставку своїх художників, яка експонуватиметься в Ялті, Сімферополі та Севастополі, і в жовтні знову приїхати до Криму на «Форум миру», який проходитиме в Лівадійському палаці.

У сусідній Росії стали приділяти підвищену увагу проблемі Гібралтару. Телеканали RT і «Звезда» пов'язують Brexit з перспективою загострення британсько-іспанських суперечок про приналежність півострова, що перебуває під юрисдикцією Корони Її Величності. У 1713 році за Утрехтським мирним договором Гібралтар відійшов Великобританії, а в 1830 році ця територія на півдні Піренейського півострова площею трохи більше за 6,5 квадратних кілометрів отримала офіційний статус британської колонії. На території Гібралтару розташована військово-морська база Великобританії і НАТО, а також аеродром.

Альянс стоїть на сторожі кордонів і спокою в Гібралтарській протоці, що знаходиться між південною автономною областю Іспанії – Андалусією і північним Марокко в Африці і має стратегічне значення: це морський шлях із Середземного моря в Атлантичний океан і назад, на який орієнтуються торгово-транспортні комунікації Суецького каналу і Босфору. З іншого боку протоки є порт Сеута, що має статус автономного міста й іспанського анклаву. У порт для дозаправки і поповнення запасів заходять російські підводні човни та інші військові судна. Це неодноразово викликало обурення з боку європейських депутатів і додаткові питання до верховного представника Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки.

Російські ЗМІ називають порт Сеута «неофіційною базою ВМФ Росії в Гібралтарській протоці». На форумі Quora провели відкриту дискусію: «Що буде, якщо Росія допоможе Іспанії зайняти Гібралтар в обмін на визнання офіційним Мадридом Криму?». Учасники засумнівалися в реалістичності таких припущень, назвавши два фактори ризику: військовий контингент охорони об'єкта НАТО дуже малий; існує сумнів у тому, що території колоній можуть бути суб'єктами Статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективний захист країни-члена альянсу в разі відкритої військової агресії щодо неї.

Південна автономна область Іспанії – Андалусія, що межує з британським Гібралтаром, відома не тільки пляжами вищого класу, але і популістськими сепаратистським рухами, які виступають за розширення повноважень і створення окремої однойменної державності на основі своєї власної культури – андалусійскої. Статутні цілі та завдання Національної асамблеї Андалусії зі штаб-квартирою в місті Малага – громадської структури, чиї представники в квітні незаконно відвідали Крим, займають виключно культурний сегмент. У культурі Андалусії є «своя родзинка» – фламенко – південно-іспанська (андалусійська) народна музика – пісні і танці під гітару. На сайті організація підтверджує членство в активі асамблеї всіх трьох гостей з Іспанії: Педро Алтамірано (Pedro Ignacio Altamirano Macarron) – президент; Сальвадор Гарсія Урбано (Salvador Garcìa Urbano) – віце-президент; Юрій Чугуєв – член постійної ради, відповідає за «вокальну культуру».

Російські ЗМІ розповіли про Юрія Чугуєва – уродженця Москви, закінчив Академію імені Гнесіних по класу ударних інструментів. У 1985-1990 роках він як соліст виступав у Москві з різними симфонічними оркестрами. У 1991 році увійшов до складу Філармонічного оркестру міста Малага (Андалусія). На ресурсі приватної ініціативи «100 міст за МИР» Малага Юрій Чугуїв також числиться віце-президентом.

Підтвердити наявність у Педро Алтамірано і Сальвадора Гарсія легального бізнесу або комерційних структур в Іспанії не вдалося. Інформація про їхню роботу у «винній» і «будівельній» сферах (про це повідомляли в Криму – ред.) відсутня.

Крим.Реалії направили звернення президентові Іспано-української торгової палати для розвитку.

В іспанській «Вікіпедії» є стаття про Педро Алтамірано – музиканта, письменника, поета і драматурга. Там же є і фото героя, зовні ідентичного до одного з «кримських гостей».

І Педро Алтамірано, і Юрія Чугуєва можна також знайти у списку активу оновленої структури – «Партії націоналістів Андалусії. Ми – андалусійці». Адже Андалусістська партія, що існувала в період з 1965 по 2015 рік, на своєму 17-му з'їзді 12 вересня 2015 року саморозпустилася у зв'язку з різким зниженням популярності, системними програшами на місцевих і республіканських виборах, відсутністю коштів для продовження діяльності.

Сальвадор Гарсія Урбано 14 березня 2017 року, в інтерв'ю каналу La hora de Málaga перед виїздом до Криму, посилаючись на «трирічний досвід» анексованого півострова, розповів про те, що Національна асамблея Андалусії провела свій перший захід, присвячений інформуванню громадськості про «варіанти державної моделі в Іспанії під назвою« Республіка федеральна або конфедеративна?».

Устав Асамблеї Андалусії свідчить, що членом цієї організації регіонального рівня може стати будь-який громадянин, який сплачує щомісячні внески в розмірі 5 євро або інші приватні внески, розмір яких необмежений. Педро Алтамірано, перебуваючи в Криму в квітні цього року, опублікував у твіттері асамблеї і у своєму особистому акаунті фото з представниками Криму і текст: «Володимир Болтунов – делегат асамблеї в Криму. Нова форма міжнародного співробітництва Андалусії».

Факт проведення офіційної зустрічі активу кримського відділення ЛДПР у окупованому Криму з іспанцями підтверджує і публікація на партійному ресурсі.

Володимир Болтунов обраний депутатом від російських ліберальних демократів в підконтрольну Кремлю міськраду міста Судака. Він є заступником директора комерційної компанії «Союз Шоу», яка, перереєструвавшись відповідно до законів окупаційної влади, продовжує використовувати український домен як інтернет-платформу.

Чи знають в ЛДПР, що їхній депутат у незаконно анексованому Росією Криму став делегатом іноземної громадської організації і, можливо, передає внески у скарбничку асамблеї?

Відомий блогер і науковий співробітник Австрійського гуманітарного університету Антон Шеховцов раніше ідентифікував у складі так званої «делегації» міжнародних спостерігачів на невизнаному кримському референдумі в березні 2014 року ще двох представників Королівства Іспанія. Це Педро Маурін (Pedro Mouriño) – член правоцентристської Народної партії Іспанії (Partido Popular) і президент Mediasiete Corporation – PR-компанії з фокусом на ринку російськомовних продуктів; Енріке Равелло (Enrique Ravello) – прихильник фашизму з Валенсії, колись відповідав за міжнародні відносини в крайньо-правій іспанській партії.

Платформа Каталонії (Plataforma per Catalunya). Партія 17 березня 2014 року у окремому прес-релізі відхрестилася від трансляції з Сімферополя висловлювань з приводу паралелей між «кримською» ситуацією і перспективою відділення Каталонії від Іспанії.

Іспанці є однією з найбільш прихильних до України націй. Російська пропаганда тут не дуже добре досягає мети

Іспанська Корона негативно ставиться до питання порушення територіальної цілісності монарших володінь і войовничого сепаратизму, приділяючи широку увагу наповненню реальним змістом автономних і культурних прав для своїх регіонів. Про це говорить текст Його Величності Хуана Карлоса І в преамбулі до Органічного закону №1 від 22 березня 2002 року про об'єднання громадян. Конституція країни також виключає об'єднання автономних співтовариств на основі федеративного устрою. Відсутність механізмів виходу з федеративних відносин з центром і неадекватність запровадженої у 2014 році жорсткої кримінальної відповідальності за публічне обговорення такої можливості – предмети триваючого суперництва правозахисників і правоохоронців в Росії, в тому числі в переломленні на факти порушення прав людини в незаконно анексованому Криму.

Журналіст шведського видання Expressen Карл Фрід Клеберга (Carl Fridh Kleberg) в своєму матеріалі відзначив: «Росія приймає сепаратистів із розпростертими обіймами – якщо тільки вони самі не росіяни і не хочуть вийти зі складу країни – в цьому випадку їм загрожує тюремне ув'язнення».

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне в інтерв'ю «Укрінформу»​ заявив: «...Ми знаємо, що існує дуже потужна машина російської пропаганди, яка впливає на громадську думку не тільки іспанців. (...) В Іспанії вона не дуже добре досягає своєї мети. (...) Іспанці є однією з найбільш прихильних до України націй серед європейців».

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»