Земельне рейдерство на Кіровоградщині. Продаж землі вирішить проблему?

Цього тижня внаслідок земельного рейдерства на Кіровоградщині були побиті та затримані добровольці батальйонів «Донбас» та «Айдар». Втім, селяни, яким прийшли на допомогу добровольці, змогли захистили агропідприємство. Конфлікт триває і набирає обертів, а експерти вважають, що у випадку, якщо знімуть мораторій на продаж землі, а законодавство в аграрному секторі не зміниться, – такі випадки стануть частими.

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У Бережанці, що неподалік Кропивницького, 27 червня невідомі люди намагалися захопити агропідприємство «Нива-2010». На захист стали селяни і запросили підмогу у ветеранів батальйону «Донбас». Про це на сторінці у «Фейсбуці» повідомив активіст Євген Шевченко.

Тут раніше здійснювалися спроби захоплення контори зі стрільбою з вогнепальної зброї

«Громадська організація – Внутрішній корпус «Донбас» – приїхала на запрошення пайщиків ТОВ «Нива» для моральної підтримки населення, оскільки до цього тут раніше здійснювалися спроби захоплення їхньої контори зі стрільбою з вогнепальної зброї. Спалювалися поля, знищувалися посіви», – розповідає екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський.

Зрозумійте, що це рейдерське захоплення. Тут навіть усі це визнали, всі!

За словами фактичного власника ТОВ «Нива-2010» Миколи Трибиненка, насправді все почалося набагато раніше. І останній інцидент – це третя така спроба рейдерського захоплення земель. До цього інциденту бережанці вирішували все самостійно, допоки не дійшло до стрілянини.

«Зрозумійте, що це рейдерське захоплення. Тут навіть усі це визнали, всі!», – запевняє Трибиненко.

Імовірна схема рейдерства: «свої» люди з органів юстиції сприяють реєстрації фіктивної угоди дарування. При опорі задіюють силовий сценарій з людьми так званої «характерної зовнішності», розповідає Трибиненко. Якщо детальніше, то начебто Микола Трибиненко подарував невідомій людині власне більшу частину агропідприємства, не знаючи про це.

Як пояснює Трибиненко, йому якимось чином зарахували борг у декілька мільйонів. Втім, згодом розпочалися слідчі дії і, як виявилося, усі наче б то позичальники не мають і найменшого стосунку до ситуації, що склалася. Втім, далі, в закритому судовому процесі 65 відсотків акцій ТОВ «Нива-2010», за словами аграрія, перейшли компанії «Дніпромет», про яку він раніше не чув. Микола Трибиненко звинувачує у підтримці рейдерів прокуратуру та поліцію.

Про те, що з боку силовиків є така підтримка, каже і Анатолій Виногородський, розповідаючи про жорстоке затримання та побиття учасників протистояння. Зокрема, він розповів у деталях, як його особисто затримували: пошкоджений ніс, удари в груди. На активістів випускали порошок із вогнегасника та запускали газ. За його словами, це може бути залякування тих, хто приїхав захищати селян.

За захопленням ТОВ «Нива-2010» стоїть народний депутат – Виногородський

Колишній командир батальйону «Донбас» додає, що наче б то керівник поліції Кіровоградської області розповів, що за людьми, які безпосередньо захоплювали територію ТОВ «Нива-2010», стоїть один із народних депутатів України. Втім, із зазначеним депутатом зв’язатися не вдалося, тому його прізвище Радіо Свобода поки що не називає.

У поліції заявляють, що бійці Національної гвардії України та спецпризначенці приїхали підтримувати порядок у селі Бережинка. Позаяк, порушено кримінальну справу щодо перевищення службових повноважень.

Така ситуація з землею поблизу Кропивницького є показовою для України, пояснює аграрій, генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський. За його словами, в державі недостатньо вдосконалена нормативно-правова база в аграрному та земельному секторах.

В Україні нічого не робиться для того, щоб врегулювати такі відносини і давати нормальну правову оцінку подібним діям

«В Україні нічого не робиться для того, щоб врегулювати такі відносини і давати нормальну правову оцінку подібним діям», – каже Вадатурський і зазначає, що такі випадки по Україні будуть повсякденними, коли буде знято мораторію на продаж землі.

«Обкатується технологія, щоб так чи інакше зробити так, щоб ці землі перебували у розпорядженні в певних структурах і щоб ніхто нічого не міг довести», – зауважує Вадатурський.

Зняття мораторію на продаж землі вирішить проблему – Ліссітса

Однак, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса вважає, що навпаки – першочергово потрібно запровадити ринок землі і тоді стане менше питань такого характеру.

Тому, коли земля перейде до ефективних власників – це питання вирішиться

«Власники земельних паїв – люди похилого віку, які в більшості випадків, не те що не розуміють, що вони підписують, а в більшості просто не контролюють ситуацію. Тому, коли земля перейде до ефективних власників – це питання вирішиться», – наголошує Ліссітса.

Як повідомляє регіональний інформаційний ресурс Кіровоградщини, держреєстратор, що вніс зміни до документів ТОВ «Нива-2010», позбувся доступу до реєстру. Таке рішення Міністерство юстиції винесло після попередньо перевірки державного реєстратора Маловисківської міської ради Володимира Руденка, який і вносив зміни в дані про засновників агрокомпанії.

Попри це, конфлікт у Кропивницькому розгортається – аграрії уже запланували на ранок п’ятниці акцію під будівлею обласного керівництва і не виключають радикальних дій.

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