Між «Нафтогазом» і населенням є посередники, переважна більшість яких контролюється Фірташем – Юрій Вітренко

Гість передачі «Ваша Свобода»: Юрій Вітренко, головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» і російський «Газпром» розпочали консультації по виконанню останніх рішень Стокгольмського арбітражу. Чим можуть закінчитися ці переговори? Як це позначиться на ціні газу? Чи буде російська сторона виконувати рішення міжнародних судових інституцій?

Віталій Портников: Пане Вітренко, чому росіяни, які не визнавали, що рішення Стокгольмського арбітражу є остаточним, зараз погодилися на переговори з українською стороною?

«Газпром» немає жодного суверенного імунітету. Буде змушений виконувати рішення, інакше втратить активи за кордоном

– Їхні заяви, що це не є остаточним рішенням, були розраховані на публіку. Бо юристи «Газпрому» розуміють, що за певними питаннями це рішення є остаточним. А щодо рішень, які не є остаточними, сторони мають провести переговори, які ми й розпочали. Ми не бачимо варіантів для «Газпрому» не виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Ситуація відрізняється від, наприклад, «ЮКОСу», бо ми тут маємо казати не про Росію, а про «Газпром». Це є корпорація, юридична особа, в якої є активи за кордоном, немає жодного суверенного імунітету. «Газпром» буде змушений виконувати рішення, інакше втратить активи за кордоном, зокрема газ, який постачається в Європу.

– У ситуації, коли вже буде ухвалене остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, там можуть бути якісь несподівані або неприємні для нас пункти?

Єдиний неприємний для нас пункт – це був пункт «бери або плати». За цим пунктом рішення вже є остаточним. Ніяких сюрпризів бути не може

– Ні. Фактично єдиний неприємний для нас пункт – це був пункт «бери або плати». За цим пунктом рішення вже є остаточним. Вже ніяких сюрпризів з цього приводу бути не може... Вимоги полягали в тому, що «Нафтогаз» має сплатити «Газпрому» суму більшу ніж 43 мільярди доларів за цим пунктом. Ще окреме питання – що буде після того, як буде остаточне рішення, зокрема щодо інших обсягів газу, які можуть постачатися в Україну за цим контрактом? Щодо цих майбутніх обсягів принцип «бери або плати» у зовсім іншій редакції може бути збережений. Це означає, що трибунал арбітражний або арбітри визначили певні принципи, за яких принцип «бери або плати» не буде надмірним і нерозумним, тобто вимоги будуть розумними для обох сторін. Не бачимо жодних проблем реалізації цих принципів на майбутнє.

– Ви бачили своїх російських колег?

На жаль, у нас є існуючий контракт з «Газпромом», про який домовилися Тимошенко з Путіним. За цим контрактом до 2019 року певні обсяги газу ми маємо купувати

– Бачив. Переговори тривають. Головною особливістю цих переговорів є те, що маємо демонструвати для арбітражного трибуналу, що ми добросовісно беремо участь у цих переговорах. Якщо я буду поводитися не дуже прийнятно, з точки зору ділової етики, це потім може бути використано проти нас. На жаль, у нас є існуючий контракт з «Газпромом», про який домовилися Тимошенко з Путіним. За цим контрактом до 2019 року певні обсяги газу ми маємо купувати.

Сторони не домовляться – арбітраж прийме рішення. Дедлайн – кінець листопада

Ми довели в арбітражі, що ті вимоги, які «Газпром» висував нам, є нерозумними і неправильними. Арбітраж сказав: мають бути зовсім інші принципи. Зараз за цими принципами сторони мають домовитися. Сторони не домовляться – арбітраж прийме рішення. Дедлайн або кінцевий термін (ухвалення остаточного рішення арбітражем – ред.) – це кінець листопада.

Навіть ті принципи, які вже визначені трибуналом, полягають у тому, що не має бути жодної надмірної залежності

В принципі питання обсягів постачання російського газу «Газпромом» в Україну залишається відкритим. За певних обставин може статися, що жодних обсягів газу і надалі не буде постачатися, принаймні напряму, з «Газпрому» в Україну. У будь-якому разі це не призведе до залежності. Навіть ті принципи, які вже визначені трибуналом, полягають у тому, що не має бути жодної надмірної залежності.

– Голова правління НАК «Нафтогаз України» сказав, що транзитний статус України – це те, що оберігає її від повномасштабного військового наступу Росії. Чи вважаєте Ви, що Росія в подальшому буде посилювати зусилля щодо будівництва альтернативних транспортних мереж? Чи є в України можливість запобігти такому розвитку подій?

Будівництво обхідних газогонів розв’язує руки Росії. Це підвищує ризик повномасштабної війни. Цю думку хочемо донести до наших західних партнерів

– Будівництво обхідних газогонів, наприклад, «Північного потоку-2», розв’язує руки Росії. Це підвищує ризик повномасштабної війни. Цю думку хочемо донести до наших західних партнерів. Ми проводимо і юридичну роботу, щоб унеможливити будівництво таких газогонів, особливо які обходять не тільки територіально Україну, а й застосування європейського законодавства.

У наших опонентів з Німеччини, Австрії з’являється розуміння негативних наслідків будівництва «Північного потоку-2». Комерційні переваги для компаній і політичні дивіденди не можуть бути порівняними з ризиками військовими

Нещодавно у керівництва «Нафтогазу» був продуктивний візит у США. Після цього провели низку зустрічей у Брюсселі. Ми бачили розуміння у наших традиційних партнерів, навіть у наших опонентів, наприклад, з Німеччини або Австрії з’являється розуміння негативних наслідків будівництва «Північного потоку-2». Вони розуміють, що комерційні переваги для конкретних компаній і політичні дивіденди, наприклад, для однієї партії у Німеччині, яка складає коаліцію, не можуть бути порівняними з ризиками, навіть військовими.

– Ви нещодавно говорили про можливість підвищення ціни на газ для населення. Була відповідна заява керівництва «Київгазу», що ініціативи, з якими виступає керівництво компанії, можуть призвести до підвищення ціни на газ для населення у 2,5 рази. Це відповідає дійсності?

Між «Нафтогазом» і населенням є посередники – «облгазбуди», переважна більшість яких контролюється Фірташем. Уряд змушує продавати газ посередникам, які не розраховуються з «Нафтогазом». Додають до ціни маржу у розмірі 2,5%, щоб самим заробляти

– Це як в анекдоті. Зараз між «Нафтогазом» і населенням є посередники – «облгазбуди», переважна більшість яких контролюється Фірташем. Ми кажемо: уряд змушує «Нафтогаз» продавати газ не населенню, а посередникам, які потім не розраховуються з «Нафтогазом». Посередники додають до ціни «Нафтогазу» так звану маржу у розмірі 2,5%, щоб самим заробляти.

Ми кажемо: давайте зробимо, щоб державна компанія напряму постачали газ населенню – ціна на газ для населення зменшиться, покращиться платіжна дисципліна

Ми кажемо: давайте зробимо, щоб державна компанія напряму постачали газ населенню – ціна на газ для населення зменшиться, покращиться платіжна дисципліна.

«Нафтогаз» завжди буде поруч і забезпечить необхідні обсяги газу

«Облгазбуди» кажуть: вони хочуть збирати борги, нам зараз можете не платити, а «Нафтогазу» будете змушені платити! Вони (уряд – ред.) працюють – у них робочі групи, бурхливий процес. Наразі ми не почули жодного аргументу проти... Ми кажемо: конкуруйте, хай будуть нові постачальники на ринку, але щоб при цьому всі побутові споживачі знали, що якщо вони не знайшли, не хочуть знаходити іншого постачальника, «Нафтогаз» завжди буде поруч і забезпечить необхідні обсяги газу.

– «Нафтогаз» буде поруч» – звучить, як рекламний слоган. Я відразу згадав: «Газпром» – національне надбання»... Ви не думаєте про те, що «Нафтогаз» як компанія має бути демонополізована?

Підштовхуємо уряд, щоб провести анбангінг – розділення «Нафтогазу», відокремлення транспортування. Але анбангінг – це не дерибангінг

– Ми зараз підштовхуємо уряд, щоб якомога швидше провести так званий анбангінг – розділення «Нафтогазу», відокремлення транспортування. Але анбангінг – це не дерибангінг. Мова не йде про те, щоб розподілити між політичними силами і групами впливу контроль за грошовими потоками і кожною конкретною дочірньою компанією «Нафтогазу». Європейські директиви вимагають тільки відокремлення транспортування. В усіх інших сегментах ми маємо забезпечити підвищення рівня ефективності, щоб не втрачалися кошти, щоб держава інвестувала у розвиток видобутку.

Збільшили видобуток газу. Якщо все буде зроблено, як ми пропонуємо, вже за 3 роки Україна не буде імпортувати газ, будемо видобувати стільки, скільки споживаємо

Світ підходить до тієї межі, коли за 20 років, ми вважаємо, що за 10-15 років попит на газ, вуглеводнів буде падати. Тому зберігати газ, нафту для наступних поколінь, принаймні економічно, не має жодного сенсу. Маємо видобувати стільки, скільки можемо. А потім з відповідних прибутків розвивати альтернативну енергетику. Зараз ми збільшили видобуток газу вже на 3% за півроку. За результатами року плануємо вийти на 3-4%, за оптимістичним сценарієм, навіть 5% зростання видобутку. Якщо все буде зроблено, як ми пропонуємо, вже за 3 роки Україна взагалі не буде імпортувати газ, будемо видобувати стільки, скільки споживаємо. Ціна на газ суттєво зменшиться. ВВП зросте на 5-6% щороку. Це дуже високі темпи зростання. Втрачати таку можливість особливо в такій бідній країні, як Україна, неприпустимо.

Жодних проблем з обсягами імпортного газу. Вийшли на рівень, коли це не є проблемою безпеки постачання

В нас немає жодних проблем з обсягами імпортного газу. Ми вже вийшли на той рівень, коли для нас це не є проблемою безпеки постачання.

Ми можемо брати газ з різних напрямків Європи. Цього газу вистачає для забезпечення всіх потреб в Україні. У нас зараз рекордні темпи закачування у підземні сховища. Дуже комфортна ситуація.

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