Післясмак саміту G20: «Українське питання розглядалось без участі України»

Київ – По обидві сторони Атлантики обговорюють результати візиту президента США Дональда Трампа в Європу – до Польщі і на саміт «Групи двадцяти» у німецькому Гамбурзі. І якщо європейців потішила заява Трампа про готовність охороняти та захищати Європу, то у Києві звернули увагу на слова про готовність США «підтримувати мир та безпеку у Центральній Європі» та імовірність «відповіді» Росії за її «дестабілізуючу поведінку».

На полях зустрічі «Групи двадцяти» президенти США і Росії обговорювали безпекові питання, серед яких – в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї. Як у Києві відреагували на заяви та виступи президента Трампа?

На спільній прес-конференції з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, що відбулася вже після європейського турне президента США у Києві (9 липня), президент Петро Порошенко повідомив про наявність «потужного сигналу підтримки української держави».

Ми дуже детально проінформовані про те, що говорилось, скоординували наші подальші дії

«Я вдячний за цей символічний і своєчасний візит до Києва, відразу після переговорів у Гамбурзі на саміті G20. Ми дуже детально проінформовані про те, що говорилось, скоординували наші подальші дії, і впевнені у тому, що перша зустріч президентів США і Росії, де обговорювалось і питання ситуації на Донбасі, і що робити з поведінкою Росії по недотриманню мінських домовленостей», – поінформував Порошенко про результати переговорів з держсекретарем США.

Він також висловив сподівання, що США більш активно долучатимуться до міжнародних переговорів, які стосуються відновлення територіальної цілісності України. Серед іншого, цьому посприяє і призначення нового спеціального представника щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курта Волкера.

«Курт Волкер залишається з нами на декілька днів для того, щоб ми не підвішували питання (імплементації Мінських угод – ред.), не підвішували його, а одразу ж починали ефективну і дуже добре скоординовану співпрацю. Пане Курт, я сподіваюсь, що Ваш багатий досвід у поєднанні з Вашою рішучістю прискорить переговорний процес і скоординує наші дії, які дозволять нам розраховувати на повну імплементацію Мінських угод з боку Російської Федерації», – зазначив Порошенко, звертаючись до спецпредставника Вашингтону.

Захід – Росії: виконуйте мінський формат

Європейське турне президента США Трампа надало нового імпульсу міжнародній боротьбі за Україну, зазначають експерти. А результати переговорів президентів США і Росії на саміті «Групи двадцяти» вони вважають однією з ознак «дипломатичної поразки» Кремля.

Несподівано для багатьох політиків і дипломатів президенти Польщі і США у Варшаві продемонстрували проукраїнську позицію, вважає політолог Олександр Солонтай. На його думку, Трамп фактично підтримав Дуду, який поставив амбітне завдання – перетворити Польщу на регіонального лідера. Відтак, лідер Польщі несе відповідальність за збереження східного кордону НАТО та Євросоюзу і за підтримку України, яка, зі свого боку, також боронить цей кордон за умов гібридної війни проти неї Росії, каже експерт в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Трамп, порушуючи українське питання у тих чи інших контекстах, прямо чи опосередковано, виконує ті зобов’язання, які були взяті Сполученими Штатами задовго до того, як сам Трамп з’явився у політиці

«Нам це тільки на користь. До того ж Трамп, порушуючи українське питання у тих чи інших контекстах, прямо чи опосередковано, виконує ті зобов’язання, які були взяті Сполученими Штатами задовго до того, як сам Трамп з’явився у політиці», – зауважує Солонтай і нагадує, що мова йде про Будапештський меморандум 1994 року.

«Українське питання розглядалось без участі України» – Висоцька

Не всі в Україні позитивно розцінюють той факт, що переговори президента Трампа з російським колегою та іншими лідерами «Групи двадцяти» щодо України відбулись без участі представників самої України. Київський журналіст і політолог Тетяна Висоцька зауважує, що вирішення питань, пов’язаних з Україною, без участі представників України, неприпустиме.

Фактично, за таких обставин Україна перетворюється на об’єкт, а не суб’єкт міжнародної політики, а то і просто на «сіру зону», за яку ведуть боротьбу лідери сильніших держав, зауважує експерт.

Президента Порошенка потрібно було б запросити хоча б на якусь одну із зустрічей у рамках саміту «Групи двадцяти

«Українське питання розглядалось без участі України. Українське питання було одним з головних на саміті «Великої двадцятки», тому, якби Україну поважали як суб’єкта міжнародних відносин, президента Порошенка потрібно було б запросити хоча б на якусь одну із зустрічей у рамках саміту «Групи двадцяти», – пояснює Висоцька свою позицію у розмові з Радіо Свобода.

Ще один тривожний сигнал з боку західних партнерів України – це заяви, що влада у Києві лише імітує реформи, а насправді їх не впроваджує. Про це, як пише Центр протидії корупції, йшлося на переговорах у Києві між Порошенком і Тіллерсоном.

Держсекретар США визнав, що на Україну чекає «багато роботи попереду для того, щоб продовжити ці реформи, щоб гарантувати безпеку України, а також економічні досягнення в Україні». Громадські ж активісти упевнені, що без реальних реформ і справжньої боротьби з корупцією західні партнери «втомляться» від України.