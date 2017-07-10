Путін зараз у складній ситуації: крок назад зробити не хоче, а вперед – не може – Моцик

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Моцик, дипломат, член політпідгрупи на переговорах у Мінську; Дар’я Каленюк, виконавчий директор «Центру протидії корупції» (телефоном).

Візити держсекретаря США Рекса Тіллерсона і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа до Києва є потужним сигналом підтримки України. Вони чітко вказують Кремлю: російські війська повинні піти з Донбасу. Про це в ефірі Радіо Свобода наголосив дипломат, член політпідгрупи на переговорах у Мінську Олександр Моцик. Водночас виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк звертає увагу на те, що на Заході також слідкують за іншим «фронтом» в Україні – антикорупційним. І тут вони не менш непохитні у своїй позиції, зауважила експерт.

Інна Кузнецова: Пане Моцик, як Ви оцінюєте візит Єнса Столтенберга після попередніх заяв після зустрічі з президентом України, після засідання комісії Україна-НАТО, понеділкового візиту Рекса Тіллерсона до Києва?

Це потужний сигнал підтримки України. Є бажання в США надати новий імпульс для переговорного процесу в Мінську

​Олександр Моцик: Візит Рекса Тіллерсона і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга – це потужний сигнал підтримки України в цей складний для нас час. Візит Тіллерсона дуже важливий, тому що є бажання в США надати новий імпульс для переговорного процесу в Мінську. З цією метою був призначений спеціальний представник, колишній посол США при НАТО Курт Волкер. Він дуже добре знайомий зі всіма деталями того, що відбувається в Україні і навколо України. Його призначення – це добрий, позитивний сигнал. Він буде вести переговори з представниками України, Адміністрації президента, з Костянтином Єлісєєвим, з іншими. Потім вестиме переговори у Москві і шукатиме можливі розв’язки.

І Тіллерсон, і генсек НАТО дуже чіткі зробили сигнали, що Росія має припинити війну

Але і Тіллерсон, і генсек НАТО дуже чіткі зробили сигнали під час їхніх візитів в Україну, що Росія має припинити війну.

Росія має вивести свої війська і, що дуже важливо, бо це вперше прозвучало, що міжнародні сили мають бути допущені до ділянки кордону, яка не контролюється Україною

Це означає, що Росія має дотримуватися припинення вогню, що Росія має вивести свої війська з території України, має дозволити спостережній місії ОБСЄ на контроль всієї території, яка сьогодні не контролюється і, що дуже важливо, бо це вперше прозвучало, що міжнародні сили мають бути допущені до тієї ділянки кордону, яка не контролюється Україною. Тіллерсон наголосив, що Росія має зробити перший крок!

– Дехто з політичних експертів каже, що Рекс Тіллерсон виявився таким собі «політичним яструбом», чого раніше держсекретарі не дозволяли у висловлюваннях, таким чином завершився період «спекулятивної американської невизначеності». Чи погоджуєтеся Ви з таким визначенням?

Завершився період невизначеності. Позиція адміністрації Трампа дуже чітка – Росія має піти з України. Санкції не будуть зніматися, поки не усунуті причини, які призвели до їх введення

​Олександр Моцик: Я погоджуюся з тим, що завершився період невизначеності. Тому що були певні хвилювання, як буде вести себе нова адміністрація. Зараз для всіх очевидно, що адміністрація Трампа перш за все підтвердила ті зобов’язання, які давалися США стосовно України в українському питанні раніше, тобто попередньою адміністрацією. Позиція сьогоднішня адміністрації Трампа дуже чітка – Америка підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи Крим, Росія має піти з України, російські війська мають бути виведені, має бути зупинена війна, мають бути виконані Мінські домовленості у повному обсязі. Дуже важливо, що Америка чітко заявила, що санкції не будуть зніматися до тих пір, поки не будуть усунуті причини, які призвели до їх введення.

– Пане Моцик, як у такій ситуації поводитиметься Росія?

Росія і особисто Путін не в простій ситуації. Заднього ходу робити не хочуть йти вперед, немає ресурсу. Є побоювання, що в такому випадку санкції будуть подвоєні, а то й потроєні. Росія має зробити перший крок. Припинення вогню

​Олександр Моцик: Росія і особисто Путін не в простій ситуації. Заднього ходу вони робити не хочуть, а на те, щоб далі йти вперед, теж немає, очевидно, достатнього ресурсу. І є, звичайно, побоювання, що в такому випадку санкції будуть подвоєні, а то й потроєні. Західні лідери сьогодні правильно сказали, що Росія має зробити перший крок. І цей перший крок полягає у припиненні вогню.

Поки що немає ознак того, щоб Москва припинила вести свою гібридну війну. Будуть і далі продовжуватися відповідні заходи Москви у пропаганді, у створенні фейкових новин і у множені цих новин по всьому світу, у торгівлі різні бар’єри будуть мати місце, в економічних зв’язках, також релігійне питання, яке є дуже чутливим для нас. Всі ці речі якщо Москва й не буде активізувати, то буде продовжувати. Нам треба бути до цього готовими.

– Пані Каленюк, Ви вчора писали, що ставили перед держсекретарем США питання боротьби з корупцією. Він дуже багато слухав. Очевидно, коли була заява держсекретаря з президентом України, він говорив теж про боротьбу з корупцією. Як Ви думаєте, це було заготовкою чи все ж таки результатом того, про що з ним говорили Ви і колеги?

Тіллерсон оцінює якість реформ дуже прагматично. Інвесторів відлякує неможливість захистити права у судах, можливість правоохоронних органів втручатися у бізнес-активності

​Дар’я Каленюк: Насправді Рекс Тіллерсон сам запитав у нас. Він попросив надати нашу думку, як відбуваються реформи в Україні, зокрема антикорупційна реформа. Мені видається, що він розділяє думку, що без ефективної антикорупційної реформи не буде довгострокових і невідворотних реформ в інших галузях.

Тіллерсон оцінює якість реформ дуже прагматично і практично. Тобто якщо не приходять прямі інвестиції в Україну, значить, інвесторів відлякує неможливість захистити свої права у судах, відлякує можливість правоохоронних органів втручатися у бізнес-активності. Саме тому в його офіційному меседжі був великий акцент на необхідності невідворотних змін і на необхідності проведення якісної антикорупційної реформи.

Він наголосив на необхідності створення антикорупційного суду і на необхідності завершити якісно відбір суддів ВСУ. Він незадоволений

Він зазначив про дуже специфічні моменти, зокрема наголосив на необхідності створення антикорупційного суду і на необхідності завершити якісно відбір суддів ВСУ. Він незадоволений. І це було дуже чітко видно з його повідомлення. Тіллерсон був дуже малослівний. Він більше слухав і слухав дуже уважно, ставлячи уточнюючі питання.

Захід хоче бачити Україну процвітаючою і демократичною країною, як приклад для регіону

​Олександр Моцик: Питання здійснення реформ і боротьба з корупцією постійно на порядку денному у наших відносинах і з США, і з ЄС. Реформи почалися. Є якби початок боротьби з корупцією. Звичайно, до завершення такої роботи ще далеко. Захід хоче бачити Україну процвітаючою і демократичною країною, як приклад для регіону. Сьогодні Україна на передовому фланзі боротьби за європейські цінності і за демократію у боротьбі з російською агресією. Інвестиції йдуть слабо – є війна Росії проти України, і інвестори, я погоджуюся, абсолютно не впевнені, що якщо буде спір, то українські суди об’єктивно спір розглянуть.