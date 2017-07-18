У війні на Донбасі Росія різними способами маскує своїх військових (огляд преси)

За три з половиною роки збройної агресії проти України Росія постійно різними способами маскує свою участь у цій війні, констатує газета «День». Спочатку «зелені чоловічки», озброєні до зубів, але без розпізнавальних знаків. Потім кубанські козаки, що приїхали «допомагати» російськомовним братам. Потім завербовані через військкомати добровольці, готові «за покликом серця» воювати з українською «хунтою», і просто військовослужбовці-контрактники, від яких країна, що за гроші послала їх убивати, завжди готова відмовитися, закопавши в безіменних могилах або кинувши в полоні. Видання пише, що в кожній країні є свої неадеквати, готові за гроші або абсурдні ідеї воювати і вбивати на чужій землі. Але якщо держава, громадянами якої вони є, не дає належної оцінки їхнім діям, вона автоматично повинна поділяти відповідальність за скоєні злочини і набувати статусу держави-агресора, наголошує газета. Заголовок статті – «Про приватні армії, найманців і зелених чоловічків».

Газета «Сегодня» нагадує, що президент Петро Порошенко пообіцяв, що в Україні буде побудований новий завод з виробництва боєприпасів. Адже зараз боєприпаси в Україні не виробляються, оскільки Луганський патронний завод був втрачений ще в 2014 році внаслідок бойових дій на Донбасі. Українська армія воює в основному за рахунок старих радянських запасів, які вже закінчуються. Тому власне патронне виробництво дуже потрібно країні, однак експерти газети наголошують на труднощах, з якими доведеться зіткнутися при реалізації цього проекту. Стаття називається «Чи чекає Україну патронний голод?»

В українсько-російській кризі настав момент, коли можна досягнути значних результатів у її вирішенні, переконаний експерт «Газети по-українськи». Це пов’язано як із призначенням нового представника США по Україні Курта Волкера, так і з бажанням адміністрації президента Дональда Трампа домогтися якоїсь перемоги на зовнішній арені, вважає експерт. Їх до цього змушують наступні президентські вибори. У Путіна ж, на відміну від Трампа, немає проблем із виборами. Він буде такий же несамовитий, як і раніше. На думку експерта, російського політтехнолога Марата Гельмана, Путін уже не політик. Він намагається зрозуміти, хто він: Юлій Цезар чи Олександр Македонський. Він живе водночас у майбутньому і в минулому. Дивиться на ситуацію з 2100 року і гортає сторінки, присвячені рокам його правління, і думає, як його будуть називати, переконує експерт «Газети по-українськи».

Газета «Україна молода» нагадує, що минуло півтора місяця, відтоді як у відставку подав Юрій Стець. Відтоді очолюване ним Міністерство інформполітики простоює без керівника. Про те, хто може його очолити, і яка ймовірність того, що після відставки Стеця Міністерство буде розформоване, йдеться в публікації «Інформаційні війська» програли війну?».

Влітку українцям загрожує новий удар по гаманцю, стверджує газета «Сегодня». У найближчі півтора місяці і на початку осені очікується подорожчання товарів, послуг, продуктів і окремих видів палива. Експерти газети пов'язують це з поганим урожаєм, нестійкою погодою, підвищенням зарплат і невизначеністю з імпортом енергоресурсів. Газета розповідає, що чекає українців найближчим часом.

За перше півріччя нинішнього року рибоохоронні патрулі виявили понад 15 тисяч порушень, третина з яких виявилася грубими. Внаслідок їхніх дій на лаву підсудних сядуть шість тисяч браконьєрів. Про нанесені ними державі матеріальні збитки розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Ловись, рибалко!»