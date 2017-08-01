Радіо Свобода Daily: до полонених після звільнення треба ставитись поблажливо – Різаєва

Доля бранців Кремля

Рік тому додому повернулася Надія Савченко – на той момент найвідоміша особа з українських політв’язнів російських в’язниць. Через деякий час Україна зустрічала Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Здавалося, що процес звільнення почався. Але в російських в’язницях і надалі залишаються українські заручники.

Розповісти про труднощі полону та визволення з нього, у студію Радіо Свобода ми запросили волонтерку групи «Патріот» Аллу Котенко та колишню полонену бойовиків угруповання «ЛНР» Гайде Різаєву. Людям, які потрапляють у полон або ж мають таку потенційну можливість остання порадила говорити те, що вони (бойовики) хочуть почути: «Просто видумувати, говорити все, що завгодно. Після звільнення народ України має до цих людей ставитися поблажливо. Тому що, перебуваючи у полоні, вибачте, зізнаєшся у вбивстві Кеннеді».

Організатор викрадення Вербицього та Луценка

Олександра Волкова, підозрюваного в організації та координації викрадення Юрія Вербицього та Ігоря Луценка, вдалося вирахувати та затримати завдяки саме тому, що слідство не розглядало його як підозрюваного. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський. За його словами, Волков видав себе тим, що дізнавшись про затримання правоохоронцями своїх спільників, спробував втекти до Росії, але потім все ж повернувся в Україну. Як його затримали та чи причетний Олександр Волков до інших силових дій відносно учасників Майдану, читайте тут.

Америка замінить своїм вугіллям Україні Донбас?

Альтернатива окупованим шахтам Донбасу – за океаном. Одним із підсумків нещодавньої зустрічі президентів Порошенка і Трампа стала домовленість про закупівлю Україною американського вугілля. Контракт підписали на постачання 700 тисяч тонн вугілля до кінця цього року . «Донбас.Реалії» побували в Пенсильванії – регіоні, де видобувають той самий антрацит. З чим у місцевих шахтарів асоціюється Україна і коли перші кораблі з паливом прибудуть в українські порти? Ексклюзивні подробиці вугільної угоди в цьому матеріалі.

Дві новини про два підписи.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства Росії для українців. А український президент Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд.

Світла Світоліна

У 22 роки ця тенісистка досягла неймовірних результатів: упевнено ввійшла у топ-п'ятірку за світовим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA). Цього сезону, який ще триває, Еліна Світоліна має чи не найбільше виграних турнірів і матчів серед усіх тенісисток: 2017 року вона переможниця одразу чотирьох турнірів: (Тайбей, Дубаї, Стамбул і Рим). А чого вартий для неї результат цьогорічного Вімблдонського турніру! Еліна пробилася до четвертого кола (далі ніж будь-яка українська тенісистка в історії). Їй по силі й перші ракетки: під час останніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року на тенісному турнірі в 3-му раунді Світоліна перемогла саму Серену Вільямс.

У свіжому випуску аудіоподкасту Радіо Свобода «Радиво» – розмова з однією з найперспективніших тенісисток світу Еліною Світоліною. Днями вона спеціально приїжджала до своєї спортивної резиденції в Харкові, щоб провести майстер-клас для юних тенісистів.

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